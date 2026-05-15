2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Horváth Krisztofer, az Újpest (b) és Gavriel Gilad Kanichowsky, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 21. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Újpest FC mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. február 7-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Nem maradt következmények nélkül a még mindig balhés Újpest–Fradi

Infostart / MTI

Szektorbezárás lett a jussa mindkét futballcsapatnak a saját stadionjában. A Nyíregyháza és a Honvéd is megkapta a magáét az MLSZ-től.

A május 3-i Újpest-Ferencváros bajnoki labdarúgó-mérkőzésen történt események miatt mindkét klubot szektorbezárással büntette a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága.

A testület a zöld-fehéreket a szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetéssel sújtotta, továbbá egy hazai bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette hat hónapra felfüggesztve, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelte a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

A lila-fehérek ugyanilyen okok, valamint rendzavarás miatt szintén pénzbüntetést és hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást kaptak. Akárcsak az ősi rivális esetében, az Újpestnek is a fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását. A IV. kerületi klub továbbá három másik mérkőzés összevont eljárása után szintén pénzbírságot kapott.

A fegyelmi bizottság a Nyíregyházát négy bajnoki találkozó összevont eljárása után a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt pénzbüntetésre kötelezte.

A másodosztályból feljutott Budapest Honvéd a szegedi vendégszereplése miatt bűnhődött, ugyanis szurkolói megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetést és szektorbezárást kapott.

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek" – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentást tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda látogatható lesz. Ennek módjáról is bejelentések jöttek.
Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Vesztésre áll Benjámin Netanjahu miniszterelnök jobboldali-vallásos kormánykoalíciója Izraelben néhány hónappal a parlamenti választások előtt a Maárív című újságban pénteken ismertetett közvélemény-kutatás szerint.

