Lángoló busz miatt zárták le a sztrádát

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz Törökbálint térségében, az M0-s autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángokat.

Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták

– közölte a Katasztrófavédelem.

A Telex fotót is közölt az óriási lángokkal égő buszról. A portál megtudta: a fővárosi tűzoltók 10:56-kor értek ki a helyszínre, ekkorra már mindenki épségben elhagyta a buszt, senki sem sérült meg.