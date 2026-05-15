Infostart.hu
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Az OTP Bank egyik fiókja Keszthelyen.
Nyitókép: Getty Images/tupungato

Meglepő számokat közölt az OTP Bank

Infostart / MTI

Az OTP Bank az első negyedévben 176,970 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredményt ért el, ami 6 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál, és 40 százalékkal az előző három hónap eredményénél – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján péntek hajnalban közzétett tájékoztatóban.

Az OTP összesítésében készült eredménykonszenzus szerint az elemzők átlagosan 168,721 milliárd forint eredményt vártak a 2026. január–márciusi időszakra, ami negyedéves szinten 43 százalékos, éves szinten 11 százalékos visszaesés.

Jelezték: az adózás utáni eredmény 324 milliárd forintot tett ki, a teljes évre egy összegben elkönyvelt speciális tételek időarányos figyelembe vételével. Ha ezek a teljes évre az év elején egy összegben elkönyvelt speciális tételek – közöttük a banki különadók, az extraprofitadó, és a pénzügyi szervezetek különadója – időarányosan kerültek volna elszámolásra, akkor az első negyedéves adózás utáni eredmény 147 milliárd forinttal lett volna magasabb.

A jelentés vezetői összefoglalója szerint az OTP-csoport 2026 első negyedévében folytatta kiváló pénzügyi teljesítményét: 3,4 százalékkal bővültek a teljesítő hitelvolumenek, miközben a tőkearányos megtérülés elérte a 23,5 százalékot a speciális terhek időarányos elszámolását feltételezve. A hitelminőségi mutatók tovább javultak az első negyedévben, miközben a csoport továbbra is erős likviditási és tőkemutatókkal rendelkezik.

A jelentés szerint a bank földrajzi szegmensei nyereséget termeltek az időszakban, a külföldi profit-hozzájárulás 99 százalékos volt.

Az összes kockázati költség több mint felére, 15,4 milliárd forintra esett vissza, mivel az első negyedévben az egyéb kockázati költségek soron a magyar és bolgár bank könyveiben lévő orosz állampapírokon és kapcsolódó kitettségeken fennálló értékvesztésből közel 20 milliárd forintot szabadítottak fel, miután a 2025. december 4-én lejárt, mintegy 63 millió euró névértékű kötvények esetében orosz rubelben teljes összegben megtörtént a kifizetés az OTP számlákra, azonban az OTP Bank és a DSK Bank jelenleg nem rendelkezik szabadon ezen összegek felett. A jogi eljárások folyamatban vannak, menedzsment várakozásai pozitívak - írták. A hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés 31,5 milliárd forintot tett ki, ennek közel 70 százaléka Oroszországban merült fel.

Kiemelték: az adózás előtti eredmény 12 százalékkal nőtt, árfolyamszűrten 15 százalékkal. Az adózás előtti eredményt mind a működési eredmény 10 százalékos árfolyamszűrt javulása, mind a mérséklődő kockázati költségek támogatták.

A működési eredmény éves bázison 10 százalékkal 435 milliárd forintra nőtt. Az összes bevétel 9 százalékkal 754 milliárd forintra emelkedett. A nettó kamatbevétel 13 százalékkal 527 milliárd forintra nőtt. A nettó díjak, jutalékok 1 százalékkal 138 milliárd forintra csökkentek.

A mérlegfőösszeg 47 860 milliárd forint volt a negyedév végén, 8 százalékkal több az előző évinél.

A menedzsment 2026-ra nem tartja indokoltnak a csoport korábbi teljesítményére vonatkozó várakozásainak módosítását: a nettó kamatmarzs a 2025-ös 4,34 százalék közelében alakulhat. Az árfolyamszűrt organikus teljesítő hitelállomány növekedési üteme a tavalyi 15 százalék körül alakulhat. A költség/bevétel mutató „némileg” meghaladhatja a tavalyi 41,7 százalékos ütemet. A kockázati profil és a hitelkockázati költségráta 2025-ös évihez hasonlóan alakulhat. A ROE mutató a 2025. évi 21,6 százaléknál alacsonyabb lehet, a várhatóan csökkenő tőkeáttétel miatt - közölték.

Az OTP Bank Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei árfolyama egy éven belül 25 100 és 45 710 forint között változott.

A Magyar Péter vezette Tisza-kormány az első napokban gyors ütemben hozott átfogó döntéseket: megkezdik a minisztériumok átvilágítását, elrendelték a vagyonadóztatás előkészítését, felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat, és hivatalossá tették Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. A kabinet célkeresztbe vette a korábbi kormány milliárdos szerződéseit – köztük a 4iG-vel kötött 1 311 milliárdos megállapodást –, amelyeket nem kívánnak teljesíteni. Jelentős fordulatot jelent a külpolitikában, hogy bekérették az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadások miatt, valamint megszűnt a 2020 óta fennálló rendeleti kormányzást. Az új vezetés emellett szigorította az állami pénzügyi döntéshozatalt, és stratégiai üzemanyagkészleteket engedett a piacra.

Több helyen és több hullámban érkezik az égi áldás, az egész országra kiadták a citromsárga riasztást.

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

