ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.69
usd:
309.04
bux:
0
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Interest rate financial and mortgage rates concept. Hand putting wood cube block increasing on top with icon percentage symbol upward direction
Nyitókép: marchmeena29/Getty Images

Háromszor annyi tiszás van már, mint fideszes a 21 Kutatóközpont szerint

Infostart

A 21 Kutatóközpont az egyik legpontosabban „jósló” közvélemény-kutató volt a 2026 áprilisi országgyűlési választások előtt. Számok jönnek.

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Pártra 69, a Fideszre 23 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között, megjegyzése szerint pedig ez már jóval nagyobb különbség, mint a „győzteshez húzásé”.

A közösségi finanszírozású kutatás szerint a Tisza Párt tehát jelentősen erősödött a kétharmados parlamenti többséget hozó országgyűlési választás óta: 56 százalék helyett már 69 voksolna rá azok között, akik tudtak pártot választani. A Fidesz pedig ugyanennyivel, 36 helyett kapna most 23 százalékot.

Akik biztosan el is mennének most vasárnap, az ő körükben 71:21 arányban vezet a Tisza. A teljes népességen belül 60:20 az arány. A bizonytalanok 13 százaléknyian vannak.

A felmérésből kiderül, hogy a Fidesz zsugorodásából egyelőre nem profitál a Mi Hazánk. A Kutyapárt és a DK pedig nem látszik talpra állni, 1-1 százalékuk van.

A felmérést e héten készítették, de ugyanezekre a napokra tevődik egy másik összefoglaló is ugyanígy a 21-től, amelyet a Telex rendelt, szemben a másik adatsorral, amely közösségi finanszírozású volt.

A 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint a magyar társadalom döntő többsége, 84 százaléka szeretne elszámoltatást, és csak 13 százaléka gondolja úgy, hogy nincs szükség erre. Nem meglepő módon a Tisza Párt szavazóinak 97 százaléka támogatja az elszámoltatást, míg a Fidesz-szavazók megosztottak a kérdésben, de még az ő körükben is 52 százalék azoknak az aránya, akik elszámoltatásra várnak.

Kezdőlap    Belföld    Háromszor annyi tiszás van már, mint fideszes a 21 Kutatóközpont szerint

közvélemény-kutatás

fidesz

21 kutatóközpont

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az ideiglenesen hatályba lépett Mercosur-egyezményről: ha kell, közbe lehet avatkozni

Szakértő az ideiglenesen hatályba lépett Mercosur-egyezményről: ha kell, közbe lehet avatkozni

Ideiglenes hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Ezzel megnyílt az út a vámcsökkentett és vámmentes termékek előtt, valamint létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete, több mint 700 millió fős piaccal. A lehetőségekről és a kockázatokról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás: meglepetést ígért Magyar Péter a Karmelitából

Kormányalakítás: meglepetést ígért Magyar Péter a Karmelitából

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Párt támogatottsága 69 százalékra nőtt a választani tudó állampolgárok körében, miközben a Fidesz 23 százalékra esett vissza. A Magyar Péter vezette Tisza-kormány az első napokban gyors ütemben hozott átfogó döntéseket: megkezdik a minisztériumok átvilágítását, elrendelték a vagyonadóztatás előkészítését, felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat, és hivatalossá tették Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. A kabinet célkeresztbe vette a korábbi kormány milliárdos szerződéseit – köztük a 4iG-vel kötött 1 311 milliárdos megállapodást –, amelyeket nem kívánnak teljesíteni. Jelentős fordulatot jelent a külpolitikában, hogy bekérették az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadások miatt, valamint megszűnt a 2020 óta fennálló rendeleti kormányzást. Az új vezetés emellett szigorította az állami pénzügyi döntéshozatalt, és stratégiai üzemanyagkészleteket engedett a piacra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok

Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte az ország biztonsági üzemanyagkészletének részleges felszabadítását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 07:30
Sajnálatát fejezte ki viselkedéséért a Tisza Párt képviselője
2026. május 15. 07:00
Változás a SZÉP-kártyáknál: vigyázzon, ne kerüljön bajba
×
×