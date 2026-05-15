Háromszor annyi tiszás van már, mint fideszes a 21 Kutatóközpont szerint

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Pártra 69, a Fideszre 23 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között, megjegyzése szerint pedig ez már jóval nagyobb különbség, mint a „győzteshez húzásé”.

A közösségi finanszírozású kutatás szerint a Tisza Párt tehát jelentősen erősödött a kétharmados parlamenti többséget hozó országgyűlési választás óta: 56 százalék helyett már 69 voksolna rá azok között, akik tudtak pártot választani. A Fidesz pedig ugyanennyivel, 36 helyett kapna most 23 százalékot.

Akik biztosan el is mennének most vasárnap, az ő körükben 71:21 arányban vezet a Tisza. A teljes népességen belül 60:20 az arány. A bizonytalanok 13 százaléknyian vannak.

A felmérésből kiderül, hogy a Fidesz zsugorodásából egyelőre nem profitál a Mi Hazánk. A Kutyapárt és a DK pedig nem látszik talpra állni, 1-1 százalékuk van.

A felmérést e héten készítették, de ugyanezekre a napokra tevődik egy másik összefoglaló is ugyanígy a 21-től, amelyet a Telex rendelt, szemben a másik adatsorral, amely közösségi finanszírozású volt.

A 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint a magyar társadalom döntő többsége, 84 százaléka szeretne elszámoltatást, és csak 13 százaléka gondolja úgy, hogy nincs szükség erre. Nem meglepő módon a Tisza Párt szavazóinak 97 százaléka támogatja az elszámoltatást, míg a Fidesz-szavazók megosztottak a kérdésben, de még az ő körükben is 52 százalék azoknak az aránya, akik elszámoltatásra várnak.