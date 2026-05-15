Kimaradt a Real Madrid középpályása a vb-keretből

A kapitány nyolc játékost hívott meg a francia élvonalból, közülük öten a bajnok PSG játékosai, más kérdés, hogy ketten, Lucas Hernandez és Warren Zaire-Emery nem tartoznak a párizsi klub alaptizenegyébe.
Hét játékost ad a Premier League, négyet a Serie A. Deschamps eddig három világbajnokságra vezette a franciákat, korábban soha nem válogatott ezekre az öt legerősebb bajnokságon kívülről játékost. Most igen, N’Golo Kanté a török Fenerbahce, Théo Hernandez pedig a szaúdi el-Hilal tagja. Nem ad játékost a vb-keretbe az Olympique Marseille – ilyenre 1986 óta először van példa.
A kapitány kihagyta Eduardo Camavingát, a Real Madrid középpályását és a Randal Kolo Muanit, aki a Tottenhamnél töltötte kölcsönjátékosként a tavaszt. Ez a névsor két legnagyobb meglepetése. Sérülése miatt lemarad a tornáról Hugo Ekitiké, a Liverpool csatára is.
A vb-keret:
Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) kapusok
Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Théo Hernandez (el-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamenaco (Bayern München) védők
N'Golo Kanté (Fenerbache), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain) középpályások
Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desiré Doué (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern München), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillipe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Internazionale) támadók