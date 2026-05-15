ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.3
usd:
310
bux:
131320.18
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nizza, 2018. május 31.Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egy nizzai edzésen 2018. május 31-én. A francia válogatott a június 14-én kezdődő orszországi világbajnokságra készül. (MTI/EPA/Sebastien Nogier)
Nyitókép: MTI/EPA/Sebastien Nogier

Kimaradt a Real Madrid középpályása a vb-keretből

Infostart

Didier Deschamps a francia válogatott szövetségi kapitánya kijelölte a huszonhatos keretet a közelgő világbajnoksára. A Kékek 2018-ban megnyerték a tornát, 2022-ben ezüstérmesek lettek, most is az esélyesek közé számítanak.

A kapitány nyolc játékost hívott meg a francia élvonalból, közülük öten a bajnok PSG játékosai, más kérdés, hogy ketten, Lucas Hernandez és Warren Zaire-Emery nem tartoznak a párizsi klub alaptizenegyébe.

Hét játékost ad a Premier League, négyet a Serie A. Deschamps eddig három világbajnokságra vezette a franciákat, korábban soha nem válogatott ezekre az öt legerősebb bajnokságon kívülről játékost. Most igen, N’Golo Kanté a török Fenerbahce, Théo Hernandez pedig a szaúdi el-Hilal tagja. Nem ad játékost a vb-keretbe az Olympique Marseille – ilyenre 1986 óta először van példa.

A kapitány kihagyta Eduardo Camavingát, a Real Madrid középpályását és a Randal Kolo Muanit, aki a Tottenhamnél töltötte kölcsönjátékosként a tavaszt. Ez a névsor két legnagyobb meglepetése. Sérülése miatt lemarad a tornáról Hugo Ekitiké, a Liverpool csatára is.

A vb-keret:

Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) kapusok

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Théo Hernandez (el-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamenaco (Bayern München) védők

N'Golo Kanté (Fenerbache), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain) középpályások

Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desiré Doué (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern München), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillipe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Internazionale) támadók

Kezdőlap    Sport    Kimaradt a Real Madrid középpályása a vb-keretből

didier deschamps

eduardo camavinga

francia labdarúgó-válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait
Tudósítónktól

Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait
Robert Fico moszkvai útja után diplomáciai vita alakult ki Szlovákia és Németország között. Ivan Korcok volt szlovák külügyminiszter szerint Friedrich Merz német kancellár lemondta tervezett szlovákiai látogatását, miután Fico Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A német kormány ugyanakkor azt állítja: ilyen hivatalos látogatás eleve nem is volt napirenden.
 

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentést tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda látogatható lesz. Ennek módjáról is bejelentések jöttek.
 

„Hiba volt” – Sajnálatát fejezte ki viselkedéséért a Tisza Párt képviselője

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mossák a Petőfi hidat

Mossák a Petőfi hidat

Vasárnap a Petőfi híd megtisztításával folytatódik a Budapesti Közművek tavaszi hídmosási programja. A munkálatok 6.30 és 15.30 között zajlanak: a hidat melegvizes, kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel és magasnyomású technológiával mossák.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémálommá vált a nyaralás: bedőlt a magyar utazási iroda, esze ágában sincs fizetni a biztosítónak

Rémálommá vált a nyaralás: bedőlt a magyar utazási iroda, esze ágában sincs fizetni a biztosítónak

Az iroda vezetője a szigorú biztosítási feltételeket és az internetes pánikkeltést okolja a kialakult helyzetért, az utasok kártalanítása egyelőre bizonytalan.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing, but no deals announced

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing, but no deals announced

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 10:54
Nem maradt következmények nélkül a még mindig balhés Újpest–Fradi
2026. május 15. 09:54
Böde Dániel hosszabbított, rekordot akar dönteni
×
×