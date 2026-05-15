Komoly szigorítás jöhet a dohányboltoknál az egyik fővárosi kerületben

A III. kerület képviselő-testület, mint forgalmaznak, a helyi lakosság érthető és régóta fennálló panaszai alapján úgy döntött, hogy az új kormánytól kér segítséget, közbenjárást az utcai alkoholproblémák elleni fellépésben.

A jelenlegi rendszerben a dohányboltokkal kapcsolatos engedélyek és ellenőrzés ugyanis nem helyi hatáskör, miközben a problémák helyben jelentkeznek. Ez gyengíti többek között a társadalmi kontrollt, ezért az önkormányzat indokoltnak tartja a dohányboltok kapcsán a jegyzői hatáskör visszaállítását, valamint a lakossági panaszkezelés megerősítését; továbbá, szintén javasoltnak tartják a dohányboltokban az alkoholtartalmú italok forgalmazásának korlátozását – olvasható az obuda.hu-n.

Alternatív megoldásként Óbuda-Békásmegyer önkormányzata lehetőséget kér arra, hogy helyi rendeletben tilthassa meg az éjszakai (22.00–6.00 közötti) alkoholeladást a dohányboltokban, a lakók nyugalmának, illetve a fiatalkorúak védelme érdekében. A cél, hogy a kereskedelmi tevékenység arányosabban illeszkedjen a lakókörnyezet igényeihez.

A kezdeményezés további pillére a visszaváltási díjas rendszer hiányosságainak kezelése: a jelenlegi szabályozás nem terjed ki például a 0,1 liter alatti kiszerelésű italcsomagolásokra, amelyek jelentős része közterületi hulladékként jelenik meg, növelve a környezeti terhelést és az önkormányzati költségeket. Az önkormányzat ezért javasolja a rendszer kiterjesztését ezekre a termékekre is, valamint általában a megelőzésre és a teljes életciklus-szemléletre épülő környezetvédelmi megközelítés erősítését.

Mindennek érdekében a képviselő-testület felkérte, s felhatalmazta Kiss László polgármestert, hogy jogszabály-módosításokat terjesszen a helyzet rendezése érdekében a kormány felé, az Alaptörvény alapján.