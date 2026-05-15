Lángba borult egy erdő és egy nádas, tanyákat is veszélyeztet a tűz

A tűz Csemőnél a 11. dűlőben, a Jáger út közelében keletkezett, és tanyákat is veszélyeztet. A ceglédi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, de már a helyszínre indult több más egység is.

A Hajdú-Bihar vármegyei Nádudvarnál nagy kiterjedésű, lápos területet érint, és egy tanyát is veszélyeztet a tűz, amelyet a püspökladányi, a hajdúszoboszlói és a karcagi hivatásos tűzoltók egy hajdúszoboszlói és egy debreceni vízszállító jármű segítségével oltanak.

A nagy füst miatt lezárták a 3405-ös út érintett szakaszát – írták.