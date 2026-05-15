2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Dry burning reeds on the nature
Nyitókép: kristo74/Getty Images

Lángba borult egy erdő és egy nádas, tanyákat is veszélyeztet a tűz

Infostart / MTI

Kigyulladt egy nyárfaerdő a Pest vármegyei Csemőnél, a tűz több hektáron ég – közölte a katasztrófavédelem. Ég a nádas és az aljnövényzet a 3405-ös út mellett, Nádudvar közelében is.

A tűz Csemőnél a 11. dűlőben, a Jáger út közelében keletkezett, és tanyákat is veszélyeztet. A ceglédi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, de már a helyszínre indult több más egység is.

A Hajdú-Bihar vármegyei Nádudvarnál nagy kiterjedésű, lápos területet érint, és egy tanyát is veszélyeztet a tűz, amelyet a püspökladányi, a hajdúszoboszlói és a karcagi hivatásos tűzoltók egy hajdúszoboszlói és egy debreceni vízszállító jármű segítségével oltanak.

A nagy füst miatt lezárták a 3405-ös út érintett szakaszát – írták.

