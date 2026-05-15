Kylian Mbappé vallott a Real Madridon belüli viszonyokról, az edző cáfol

A világbajnok francia csatár azután nyilatkozott erről, hogy nem volt kezdő csütörtökön este, amikor a királyi gárda hazai pályán 2-0-ra nyert a Real Oviedo ellen. Mbappé sérülés miatt kihagyta a múlt vasárnap barcelonai El Clássicót, melyen a katalán együttes bebiztosította 29. bajnoki címét, csütörtökön viszont elmondása szerint már rendben volt, készen állt a játékra. Álvaro Arbeloa ugyanakkor Vinicius Juniornak és Gonzalo Garciának szavazott bizalmat, a francia csatár pedig a 68. percben állhatott be.

„Százszázalékos az állapotom, azért nem játszottam, mert az edzőnél negyedik számú támadó vagyok (Franco) Mastantuono, Vini és Gonzalo mögött” – mondta újságíróknak Mbappé, aki azt is hozzátette, el kell fogadni az edző döntését. „Nincs semmi gondom Arbeloával.

El kell fogadni az edző filozófiáját, és jobban kell teljesítenem,

hogy Vini, Gonzalo és Mastantuono helyett játszhassak.”

A szurkolók egy része elfordult Mbappétől és csütörtöki pályára lépésekor ki is fütyülték. A drukkerek az elkötelezettségét vitatják, az nem tetszik nekik, hogy a francia futballistát Szardínián látták nyaralni, miközben combizomsérüléséből lábadozott, csapata pedig az El Clássicóra készült. A támadó ezzel kapcsolatban korábban azt mondta, a klub engedélyezte neki az utazást. Sajtóértesülések szerint csapattársaival is megromlott a viszonya, többen úgy vélik, hogy a francia különleges bánásmódban részesül a klubnál.

Arbeloa azt mondta, szóba sem jöhetett, hogy a kezdőbe állítsa Mbappét, miután kihagyta a barcelonai rangadót, ugyanakkor

cáfolta, hogy mondott volna olyat, hogy negyedik számú csatárként számít rá.

„A mérkőzés előtt beszéltem vele, fogalmam sincs, mit értett ebből ki” – nyilatkozott a spanyol edző az újságíróknak. „Számomra teljesen egyértelmű a helyzet, egy olyan játékos, aki négy nappal ezelőtt nem ülhetett a kispadon, nem kezdhet. Különösen azért, mert ez nem döntő, nem élet-halál kérdés.”

Arbeloa hozzátette, hogy Mbappé vasárnap a Real Madrid sevillai mérkőzésén már a kezdőcsapatban fog szerepelni.

A 27 éves francia játékos – aki bekerült hazája utazó keretébe a június 11-én kezdődő világbajnokságra – 2024 óta játszik a spanyol királyi együttesben, a mostani idényben 41 mérkőzésen 41 találatot szerzett és hat gólpasszt adott.

A csütörtöki mérkőzésen Florentino Pérez klubelnöknek is szembe kellett néznie szurkolói kritikával.