Botrány: kínai buszokra adhat pénzt Európa

Az EU azt tervezi, hogy egy erősebb „európai preferenciát” építene be jövőbeli fejlesztési terveibe. Erről beszélt Jozef Síkela fejlesztéspolitikai biztos szerdán, amelyről az Euractiv adott hírt.

A cikkben emlékeztetnek, hogy Szenegálban egy olyan projektet jelentettek be, amely keretében európai finanszírozással vásárolnak jó eséllyel kínai buszokat a CRRC-től. A tenderre ugyan jelentkezett a svéd Scania is, azonban buszaikat több mint kétszeres áron kínálják az állami kötődésű kínaiakkal szemben.

380 darab, CNG-vel hajtott buszt vásárolnának Dakar városának

– olvasható a cikkben.

A projektet finanszírozza az Európai Beruházási Bank, az Európai Bizottság, a francia AFD és a német KfW is. Stéphane Séjourné az EU részéről elmondta, hogy az Európai Bizottság nem szabhat ki harmadik országok vonatkozásában beszerzési szabályokat. Az Európai Parlament fejlesztési bizottságának vezetője, Barry Andrews pedig az Euractiv-nak azt mondta, hogy ha az uniós támogatásokat az uniós cégektől történő vásárlásokhoz kötnék, az 15-30 százalékot adna hozzá a projektek költségéhez.