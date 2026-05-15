Infostart.hu
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Zöld színű elektromos városi autóbusz.
Nyitókép: Facebook/Norske hverdagslige bussbilder

Botrány: kínai buszokra adhat pénzt Európa

Infostart

Ráadásul az új buszokat nem is a kontinensen vetnék be.

Az EU azt tervezi, hogy egy erősebb „európai preferenciát” építene be jövőbeli fejlesztési terveibe. Erről beszélt Jozef Síkela fejlesztéspolitikai biztos szerdán, amelyről az Euractiv adott hírt.

A cikkben emlékeztetnek, hogy Szenegálban egy olyan projektet jelentettek be, amely keretében európai finanszírozással vásárolnak jó eséllyel kínai buszokat a CRRC-től. A tenderre ugyan jelentkezett a svéd Scania is, azonban buszaikat több mint kétszeres áron kínálják az állami kötődésű kínaiakkal szemben.

380 darab, CNG-vel hajtott buszt vásárolnának Dakar városának

– olvasható a cikkben.

A projektet finanszírozza az Európai Beruházási Bank, az Európai Bizottság, a francia AFD és a német KfW is. Stéphane Séjourné az EU részéről elmondta, hogy az Európai Bizottság nem szabhat ki harmadik országok vonatkozásában beszerzési szabályokat. Az Európai Parlament fejlesztési bizottságának vezetője, Barry Andrews pedig az Euractiv-nak azt mondta, hogy ha az uniós támogatásokat az uniós cégektől történő vásárlásokhoz kötnék, az 15-30 százalékot adna hozzá a projektek költségéhez.

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek" – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentást tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda látogatható lesz. Ennek módjáról is bejelentések jöttek.
Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Vesztésre áll Benjámin Netanjahu miniszterelnök jobboldali-vallásos kormánykoalíciója Izraelben néhány hónappal a parlamenti választások előtt a Maárív című újságban pénteken ismertetett közvélemény-kutatás szerint.

Sok térségben katasztrofális a vízhiány. A termelők arra figyelmeztetnek: csapadék nélkül idén is jelentős terméskiesés jöhet több alapnövény esetében.

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

2026. május 15. 10:18
Horvátország aláírta az EU-val az 1,7 milliárd eurós védelmi hitelről szóló megállapodást
2026. május 15. 08:28
Drónriadó Helsinkiben, leállították a repteret
