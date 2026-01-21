Kiterjesztik a veszélyzónát a pestises vaddisznók miatt

Ötven méterre a horvát határtól, a Baranya vármegyei Tésenfa külterületén találták meg azt a három vaddisznótetemet, amelyekben kimutatták az afrikai sertéspestis vírusát – mondta az InfoRádióban Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke.

„Ez a terület szigorúan korlátozottá vált, így itt a vadászoknak még jobban oda kell figyelniük a tetemek keresésére, begyűjtésére, valamint a lelőtt vaddisznók kötelező vizsgálatára. De ami még fontosabb: bővíteni kellett a fertőzött és magas kockázatú területet Somogy felé, egy-egy sávban három, illetve öt vadászatra jogosult területe került be ezekbe a korlátozásokba” – jelentette ki a főállatorvos.

A Nébih elnöke arra is kitért, hogy nagyon fontos, hogy a sertéstartók betartsák a járványvédelmi intézkedéseket.

Meg kell akadályozniuk, hogy a saját állataik találkozzanak a vaddisznókkal, nem szabad bemenni a telepre olyan ruházatban, amiben korábban vadászni voltak, tavasztól pedig nem szabad bevinni a fertőzött területről származó zöld takarmányt, szénát, ugyanis a vírus ezekkel is terjedhet. Kiemelte: a Nébih weboldalán rengeteg fontos információ megtalálható.

A fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében folytatódik a vaddisznók kilövése – tette hozzá a főállatorvos. Mint mondta, már novemberben elrendelték, hogy

a horvát-magyar határ tíz kilométeres sávjában valamennyi vaddisznót ki kell lőni, és tavaly év végéig több mint ezret sikerült is puskavégre kapni.

A terv az, hogy ezt folytassák, és a lehető legkisebb legyen a potenciálisan fertőző vaddisznók száma – jegyezte meg.

A túrázóktól azt kérik, hogy jelentsék be, ha elhullott vaddisznókat találnak. Az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes – mondta Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke.