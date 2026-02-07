ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
Közeli kép egy vaddisznóról.
Nyitókép: Pixabay

Balatoni vaddisznóháború: a polgármesterek is meg vannak lőve

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Továbbra sincs nyugalom a vaddisznók miatt a Balatonnál. Tihany polgármestere a közösségi oldalán ismerteti az égető problémát. A település vezetője nem érti, vajon miért kell veszélyes hulladékként elégetni a lakott területen belül befogott vaddisznókat, amikor ugyanezt az állatot jó pénzért értékesíteni lehet, amennyiben néhány méterrel arrébb, a vadásztársaság területén ejtik el.

Nem nyugszik a helyzet, a vaddisznók meg különösen nem férnek a bőrükbe.

Hiába változott a szabályozás, amely szabad(abb) kezet ad a polgármestereknek a vaddisznókkal kapcsolatos problémák rendezésére, a megoldás még mindig várat magára.

Tihany polgármestere kilőtt egy vaddisznós posztot a közösségi oldalára, amelyben kifejti a szó szerint égető problémát.

Kötél Balázs a következőket írja:

„Decemberben módosult a vadászati törvény, amely a polgármesterek hatáskörébe sorolta belterületen történő vad elejtést. December közepén felvettük a kapcsolatot egy olyan társasággal, aki vadelejtésre jogosult, és aki fel is állította a vadbefogó csapdát. Január közepén füredi rendőrség az önkormányzatnak adta a belterületi vadászatra való engedély kiadását.

Ezután az önkormányzat – a vármegyében elsőként – elkészítette azt a határozatot, amivel jogszerűen megoldható belterületen a vadak befogása. Ebben az engedélyben is szerepel, amit a törvény előír, hogy a befogott állatot meg kell semmisíteni (elégetni) az erre kijelölt telephelyen. Viszont oda jogszerűen nem tudjuk eljuttatni a már leölt állatot, mert nincs jogosultsága senkinek oda elszállítani.

Tehát az egyetlen szabályos megoldás, ha egy erre a célra készülő konténerben gyűjtjük az elhullott állatokat, belterületen. Természetesen ez is pénzbe kerül, amit az önkormányzatnak kellene kifizetni. A konténerről most folynak az egyeztetések.

És akkor néhány személyes gondolat:

Ma Magyarországon élő vaddisznót nem lehet szállítani a sertéspestis miatt, így mindenképp az állatokat le kell ölni.

Az új szabályozásnak azon része, hogy az állatokat meg kell semmisíteni, véleményem szerint nonszensz! Mert ugyanazt a vaddisznót, ha külterületen ejtjük el (adott esetben a mostani helytől 2 m-re), akkor azt a vadásztársaság hasznosítja, de ha mi fogjuk be a belterületen akkor el kell égetni!

Sokkal egyszerűbb lenne az így elejtett állatot a környéken vadászatra jogosult elszállítaná és úgy hasznosítaná, ahogy a külterületen elejtett állatokat szokás” – fogalmaz Tihany polgármestere.

