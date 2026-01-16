ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 16. péntek Gusztáv
A behavazott Nyugati tér 2026. január 7-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Egyre több a kátyú Budapesten, megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását

Infostart / MTI

A Budapest Közút közölte: a kátyúk javítására a téli időszakban jellemző hideganyagos technológiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi a burkolathibák gyors és hatékony ideiglenes helyreállítását még alacsony hőmérsékleten is.

A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás és olvadás váltakozása miatt jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a főváros útjain, ezért megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását – közölte a Budapest Közút.

Felhívták az autósok figyelmét, hogy a biztonságos közlekedés érdekében fokozott óvatossággal vezessenek. A balesetek megelőzése érdekében kérik, hogy az autósok

  • csökkentett sebességgel közlekedjenek,
  • figyeljék az útfelületet,
  • számítsanak váratlan kátyúkra, egyenetlenségekre,
  • tartsanak nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni az úthibákra,
  • kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és a fékezést, amelyek instabil burkolaton veszélyesek lehetnek.

A Budapest Közút összesen mintegy 1100 kilométer fővárosi tulajdonú, jellemzően tömegközlekedéssel érintett közutat üzemeltet. Tájékoztatásuk szerint folyamatosan ellenőrzik ezen utak állapotát és a fenntartási feladatok keretében javítják az úthibákat.

A közleményben azt írják, a havazás következtében növekedő feladatmennyiségre felkészülve, a társaság saját kivitelezői kapacitásainak átcsoportosításával biztosítja a kátyúk javításának hatékonyságát, valamint, ha szükségessé válik, alvállalkozókat is bevon a munkavégzésbe.

A kátyúk javítására a téli időszakban jellemző hideganyagos technológiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi a burkolathibák gyors és hatékony ideiglenes helyreállítását még alacsony hőmérsékleten is. A Budapest Közút online hibabejelentő oldalán bárki bejelenthet kátyúkat, burkolathibákat, ezzel segítve a gyors beavatkozást.

