Egyre több a kátyú Budapesten, megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását

A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás és olvadás váltakozása miatt jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a főváros útjain, ezért megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását – közölte a Budapest Közút.

Felhívták az autósok figyelmét, hogy a biztonságos közlekedés érdekében fokozott óvatossággal vezessenek. A balesetek megelőzése érdekében kérik, hogy az autósok

csökkentett sebességgel közlekedjenek,

figyeljék az útfelületet,

számítsanak váratlan kátyúkra, egyenetlenségekre,

tartsanak nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni az úthibákra,

kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és a fékezést, amelyek instabil burkolaton veszélyesek lehetnek.

A Budapest Közút összesen mintegy 1100 kilométer fővárosi tulajdonú, jellemzően tömegközlekedéssel érintett közutat üzemeltet. Tájékoztatásuk szerint folyamatosan ellenőrzik ezen utak állapotát és a fenntartási feladatok keretében javítják az úthibákat.

A közleményben azt írják, a havazás következtében növekedő feladatmennyiségre felkészülve, a társaság saját kivitelezői kapacitásainak átcsoportosításával biztosítja a kátyúk javításának hatékonyságát, valamint, ha szükségessé válik, alvállalkozókat is bevon a munkavégzésbe.

A kátyúk javítására a téli időszakban jellemző hideganyagos technológiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi a burkolathibák gyors és hatékony ideiglenes helyreállítását még alacsony hőmérsékleten is. A Budapest Közút online hibabejelentő oldalán bárki bejelenthet kátyúkat, burkolathibákat, ezzel segítve a gyors beavatkozást.