Law and order concept. Handcuffs, gavel on book on a wooden background, top view
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Megölte az anyját egy volt óvónő egy szilveszteri sütés közben

Infostart

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és börtönbüntetés kiszabását indítványozta azzal az 59 éves nővel szemben, aki erősen felindult állapotban oltotta ki édesanyja életét.

A vádirat lényege szerint a vádlott születésétől kezdve szüleivel élt egy XXI. kerületi családi házban, nyugdíjazása előtt óvónőként dolgozott, munkáját lelkiismeretesen végezte.

Az ügyészség közleménye szerint a nő és édesanyja kapcsolata évtizedek óta konfliktusokkal terhelt volt, mivel

az elkövető nem tudott önállósodni, édesanyja irányító szerepet töltött be élete minden területe felett.

Elvárta, hogy lánya munka után rögtön hazamenjen, elkísérte munkahelyi kirándulásaira, és még az öltözködésébe is beleszólt. A vádlott az évek során nem szállt vitába édesanyjával, akivel édesapja elhunyta után kettesben élt.

Amikor a vádlott nyugdíjas lett, már visszaszólt a sértettnek, egyre gyakoribbak lettek a veszekedéseik. Ezeket az összezártság és anyagi természetű nehézségek fokozták, az anya gyakran becsmérelte lányát.

2024. december 31-én a sértett feszülten kritizálta a vádlottat, aki délutánra felfokozott érzelmi-indulati állapotba került.

Mikor sütés közben is veszekedni kezdett vele a sértett, akkor a keze ügyében levő sodrófával az édesanyjára támadt, bántalmazta, majd egy konyhakéssel kioltotta az életét.

A vádlott a délutáni órákban maga hívta fel a segélyhívót.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a nőt börtönbüntetésre ítélje .

Kezdőlap    Belföld    Megölte az anyját egy volt óvónő egy szilveszteri sütés közben

