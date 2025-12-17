ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.1
usd:
331.46
bux:
108783.37
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. Szemben jobbról Karácsony Gergely főpolgármester (k), mellette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző (j).
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Újabb fizetős parkolási hely: szavaztak Budapest költségvetéséről

Infostart

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén elfogadták Budapest jövő évi költségvetését. Átment a jövő évi folyószámlahitel-keretről szóló szerződés is, ami a város működőképességének alapvető feltétele volt. Emellett volt Mikulás-ajándékozás és hosszas vita alakult ki az Airbnb-k szabályozásáról is.

Szerdán zajlott a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése.

A nulladik napirendi pont a titokzatos nevű "A 1036/2025. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására irányuló reálcselekmények elvégzése" volt, ami egy dolgot jelentett: a Mikulás ajándékok átadását.

Szentkirályi Alexandra Vitézy Dávidot húzta, akinek az éppen Lázárinfót tartó közlekedési minisztert ábrázoló bábut adott. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesternek Orbán Viktortól juttatta el a Budapest - amire büszkék vagyunk című könyvet, minden bizonnyal elhíresült szóváltásukra való utalásként.

A Közgyűlés ezután áttért a komolyabb témákra, ezek közül is a legfontosabb a 2026-os költségvetés tervezete volt.

A javaslatot 9 nem, 0 tartózkodás mellett, 22 szavazattal elfogadták.

A támogatók közt volt a főpolgármester koalícióján kívül a Tisza Párt, a Kutyapárt és a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom is. Tehát a Fidesz képviselői szavaztak nemmel, akik azzal nem értettek egyet, hogy a tervezet nem a teljes szolidaritási hozzájárulás összegének befizetésével számol, emiatt szerintük törvénytelen, és nem is reális.

Ha nem fogadták volna el a költségvetést, akkor nem valósulhatott volna meg a budapesti önkormányzati dolgozók 8,6 százalékos béremelése januártól.

Elfogadták Budapest jövő évi folyószámlahitel-keretéről szóló szerződést is. A város az OTP-nél vezeti a számláját, a mostani szerződés pedig lehetőséget ad arra, hogy bizonyos keretig hitelre is intézhessenek kifizetéseket.

A fővárosi gazdálkodás olyan szinten kifeszített, hogy 2024-ben például az év 350 napjában mínuszban volt a számlájuk.

Emiatt a javaslat elfogadása a főváros működőképességének alapvető feltétele volt.

A most elfogadott, jövő évi szerződés azonban csak akkor lép életbe, hogyha az idei évit sikerül lezárni. Jelenleg bizonytalan, hogy ez a feltétel teljesülni fog-e. Ha nem, az ahhoz vezetne, hogy Budapest fizetésképtelenné válik. Erről a veszélyről, bekövetkezésének esélyéről korábban bővebben is írtunk.

A gyűlésen emellett élénk vita alakult ki arról, hogy kérjék-e a kormánytól az AirBnB-k szabályozásának fővárosi szintre helyezését, jelenleg ugyanis erről a kerületek döntenek. (Precízebb megnevezéssel a rövidtávú lakáskiadás szabályozásáról volt szó.) A javaslatot előterjesztő Vitézy Dávid azzal érvelt, hogy a szabályozásról egy egységes budapesti turisztikai koncepció részeként összkerületi szinten kellene dönteni, a Fidesz szerint azonban a kerületek látják a legjobban, hogy mi szükséges náluk. A Tisza és a Kutyapárt feleslegesnek találta a javaslatot, ha már Vitézy Dávid is azt mondta, hogy ettől még lennének eltérések az egyes kerületekre érvényes szabályokban.

Döntöttek arról is, hogy a XXIII. kerület kérésére fizetős lesz a parkolás Soroksár egy részén: a Hősök tere - Grassalkovich út - Vecsés utca - Táncsics Mihály utca - Tárcsás utcák által határolt területen.

Kezdőlap    Belföld    Újabb fizetős parkolási hely: szavaztak Budapest költségvetéséről

budapest

fővárosi közgyűlés

parkolás

költségvetés

szavazás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása

Alig várták, mégis felemás lett a nagy autós engedmény német fogadtatása

Az európai, és ezen belül a német autóipar válsága kényszerítette végül az Európai Uniót, hogy módosítsa három évvel ezelőtt hozott határozatát a belső égésű motorok, azaz a benzines és a dízel meghajtású új autók 2035-től tervezett tilalmáról. Az erről szóló, egyelőre még európai parlamenti és tagállami jóváhagyásra váró javaslat Németországban máris vitát váltott ki.
Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió nagyon veszélyes ösvényre lépett azzal, hogy megkerülte az egyhangúságot a befagyasztott orosz vagyonról szóló, eddig félévente egyhangú döntést igénylő határozatoknál.
 

Orbán Viktor: meg fogjuk akadályozni, hogy az EU erre az ösvényre lépjen, legalábbis megpróbáljuk

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

Az Európai Bizottság cselekedni fog, ha a jogállamiság feltételei nem teljesülnek Magyarországon

Az EP megszavazta: vége az orosz gázimportnak

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csúnya lett a vége: nagyot esett a Nasdaq

Csúnya lett a vége: nagyot esett a Nasdaq

Ázsiában többnyire emelkedtek a tőzsdék ma reggel, az európai piacokat azonban iránykeresés jellemezte napközben, az amerikai indexek pedig lefordultak délután a technológiai papírok vezetésével. A magyar tőzsde a lemaradók között volt, az OTP és a Richter húzta le a BUX-ot. Mindeközben emelkedik az olajár, miután Donald Trump elrendelte a Venezuelába érkező vagy onnan induló szankcionált olajszállító tartályhajók teljeskörű blokádját, ami új geopolitikai feszültségeket keltett a keresletet övező aggodalmak mellett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt van 5 karácsonyi menü: ötletek, mi kerüljön az ünnepi asztalra 2025-ben

Itt van 5 karácsonyi menü: ötletek, mi kerüljön az ünnepi asztalra 2025-ben

Karácsonyi menü ötletek: hagyományos, egyszerű, bonyolult és diétás karácsonyi ételek mindenkinek, aki még nem tudja, mit főzzön karácsonyra. Nálatok mi lesz a menü?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

The Prime Minister said Roman Abramovich should make good on his pledge that money from the sale of Chelsea FC would go to benefit Ukrainians

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 20:39
Így borozgat Magyarország
2025. december 17. 20:08
Tűzkár a Mol Dunai Finomítójában: újabb információk
×
×
×
×