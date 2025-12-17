ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetõje a Fõvárosi Közgyûlés ülése elõtt tartott ajándékozáson a Városháza dísztermében 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Fradi-mez, Lázár János-báb – rendhagyó pillanatok a Fővárosi Közgyűlés évzáróján

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Idei utolsó ülését tartja a Fővárosi Közgyűlés, ahol fontos témák szerepelenek napirendben. Egyebek mellett szavaznak majd Budapest jövő évi költségvetéséről.

A Fővárosi Közgyűlés ünnepi hangulatban kezdte a tervek szerint idei utolsó ülését, ugyanis karácsonyi ajándékokat adtak át egymásnak a képviselők. Szentkirályi Alexandra például Vitézy Dávidnak nyújtott át egy mini Lázár János-figurát, de Déri Tibor korábbi újpesti polgármester lepődött meg talán a legjobban, aki egy Fradi-mezt kapott ajándékba.

A politikusok gyorsan túlléptek ezen, amikor elkezdődött a főváros jövő évi költségvetésének vitája.

A főpolgármester expozéjában reményét fejezte ki, hogy „Magyarország nyomokban még jogállam, ezért a büdzsé tervezésénél azzal számoltak, hogy a kúriai döntésnek megfelelően a Magyar Államkincstár felhagy a szolidarítási hozzájárulás beszedésének eddigi törvénytelen formájával”.

Karácsony Gergely a Podmaniczky Mozgalom, a Kétfarkú Kutyapárt, valamint a Tisza Párt módosító indítványait is támogatásáról biztosította, a Fidesz javaslatairól viszont külön fognak szavazni. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz vezérszónoka szerint lehetetlen szakmai alapon vitatkozni a jövő évi büdzséről, mert nem ismerik a valódi számokat. A főpolgármester válaszában úgy fogalmazott, hogy „a fideszes képviselő hozzászólása rekordot döntött a hazudozásban és a szánalmas félrevezetésben”.

A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea már a vita során bejelentette, hogy megszavazzák a költségvetést, így egyebek mellett 150 millió forint juthat a fővárosi fasorok telepítésére és megmentésére, összesen 200 millió kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére és 100 millió nyugdíjas házak felújítására.

A fővárosi képviselők várhatóan az esti órákban szavaznak a jövő évi költségvetésről.

