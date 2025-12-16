ARÉNA - PODCASTOK
Picking up a package seen from inside a blue locker of a well-known online sales brand
Nyitókép: IMAG3S/Getty Images

Azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a csomagkáosz kivizsgálására

Infostart / MTI

Az elmúlt hetekben a magyar emberek ezrei jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítik őket – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, azt is jelezve: fogyasztóvédelmi vizsgálat indul a hazai csomagküldő szolgálatoknál.

Mint arról az Infostart is beszámolt, olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak. A DPD Hungary kedd délután közleményt adott ki, amelyben azt írják, hogy a késések a csomagok 10 százalékát érintik, és minden csomag útja pontosan nyomon követhető, azok nem veszhetnek el, és kézbesítés alatt vannak.

A beérkezett visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik a csomagok kézbesítésének elmaradása, elveszett küldemények, működésképtelen csomagautomaták, valamint az ügyfélszolgálat elérhetetlensége, vagy az együttműködés hiánya. A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ – olvasható a KTM közelényében.

Hangsúlyozták, nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat. A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára

fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte

a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra.

Latorcai Csaba a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte: „Napról napra közelebb vagyunk a karácsonyhoz, és egyre többen készülődnek, hogy legyen ajándék a fa alatt, legyen ünnepi vacsora Szentestén, és most döbbenettel értesültem arról, hogy számos futárcég nem hajlandó teljesíteni a kötelezettségét, semmilyen együttműködést nem tanúsít azokkal, akik epedve várják, hogy megérkezzen a karácsonyi csomag, ezért azonnali vizsgálatot rendeltettem el Budapest Főváros Kormányhivatala által, hogy folytasson vizsgálatot a futárcégeknél. Elfogadhatatlan az, hogy egyes cégek, miközben több tízmilliárdot kaszálnak a magyar embereken, nem működnek együtt, nem adnak tájékoztatást, hogy hol van és hova tűntek a karácsonyfa alá kerülő csomagok, és ezzel több ezer honfitársunk és családjának karácsonyát rontják el” – fogalmazott az államtitkár, jelezve:

ha a hivatal jogsértést állapít meg, akkor „vastagon fog fogni a ceruza”, több százmilliós bírság is várható.

A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán – szögezték le. A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő – tájékoztatott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

