2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
Nyitókép: Pixabay.com

Híres magyar sportolónőket zaklattak, még a költözés sem volt elég

Infostart

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki 2024 év vége és 2025 nyara közötti időszakban két, ismert kézilabdázó nőt zaklatott Győrben.

A vádirat szerint a férfi 2024. évben felkutatta a kézilabdázó sértettek győri lakóhelyét. A férfi itt rendszeresen megjelent, a sértettek postaládájába vagy udvarára üzeneteket, általa szerkesztett képeket dobott be.

A sértettek ezt megelégelték, és 2025 tavaszán egy másik városrészbe költöztek. A vádlott azonban ezt a címet is felkutatta, és tovább zaklatta a kézilabdázókat.

2025. július 15-én a sértettek megfigyelték a vádlottat, majd a keresésére indultak. Győrszentivánon az egyik utcában utolérték, és a városrendészet kiérkezéséig feltartóztatták.

A járási ügyészség zaklatás vétségével vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság bocsássa próbára, továbbá rendelje el a pártfogó felügyeletét.

