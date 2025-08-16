Egy egész vaddisznócsapat kóricált a XII. kerületben – videó

Csütörtök éjjel 11 óra körül nem mindennapi látványban volt részük a Városmajor környékén közlekedőknek, ugyanis egy nagyobb csapat vaddisznó kelt át a forgalmas Szilágyi Erzsébet fasor melletti járdán – írja a Telex.

Az elcsatangolt vaddisznók városi vonulásáról a Facebookon is megjelent egy videó, amelyen jól látszik, ahogy az állatok egymás után mennek át a járdán, nem figyelve a forgalomra.

A lap azt írja, a XII. kerületben idén meglehetősen sok vaddisznó tűnik fel, a Vaddisznók a Hegyvidéken nevű Facebook-csoportban napi szinten osztanak meg felvételeket az emberek a környéken kóricáló állatokról.

Bár szükségessé vált a gyérítésük, a hegyvidéki önkormányzat nemrég közölte, hogy humánusabb módszert választana. A tervek szerint szakembereket kérnek fel, hogy csoportosan fogják be a vaddisznókat, akiket aztán elaltatnak.

(Nyitóképünk illusztráció.)