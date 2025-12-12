ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek
Nyitókép: Pixabay

Meg akarta fojtani betegtársát a szegedi kórteremben az ápolt

Infostart / MTI

Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön – erősítette meg a rendőrség.

A szegeder.hu információira a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata reagált az MTI-nek.

A megtámadott beteg súlyos sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.

A helyi hírportál szerint meg akarta fojtani az egyik páciens a másikat a szegedi pszichiátrián, a Szőkefalvi-Nagy Béla utcai épület egyik kórtermében csütörtökön késő délután.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint „az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.”

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetségeseknek havonta legalább egymilliárd dollárt kell félretenniük Ukrajna amerikai fegyvervásárlásainak finanszírozására. Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: a szövetség megosztott, egyes országok a békét sürgetik, míg mások jelentős összegekkel támogatnák a háború folytatását.
 

Mozgalmas napokon vagyunk túl a forint árfolyamát tekintve: a múlt hét végén a Fitch Ratings hitelminősítő kilátásrontása, tegnap pedig két magyar-specifikus hír indított jelentős gyengülési hullámot. A tegnapi két esemény az árrésstop intézkedések ellen indított uniós kötelezettségszegési eljárás, valamint a magyar elnöki rendszer átalakításáról a Bloombergen megjelent exkluzív anyag voltak. A tegnapi mozgásokat ma reggelre ledolgozta a hazai deviza, de a délelőtti órákban ismét forintgyengülés vette kezdetét, ami péntek estig kitartott.

Német, olasz és lengyel nyomásra az EU feladta korábbi terveit: nem tiltják ki teljesen a belső égésű motorokat 2035-től Európából.

After almost four years of Russia's full-scale war, Kyiv is running out of cash, and needs an estimated €135.7bn over the next two years.

