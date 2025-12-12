Meg akarta fojtani betegtársát a szegedi kórteremben az ápolt

A szegeder.hu információira a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata reagált az MTI-nek.

A megtámadott beteg súlyos sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.

A helyi hírportál szerint meg akarta fojtani az egyik páciens a másikat a szegedi pszichiátrián, a Szőkefalvi-Nagy Béla utcai épület egyik kórtermében csütörtökön késő délután.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint „az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.”