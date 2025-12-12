ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.64
usd:
327.02
bux:
109778.19
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Drámai események egy fővárosi panelház tetején

Infostart

Egy 20 éves lány állt a korláton kívül, hogy eldobja az életét.

Kétségbeesett segélykérés futott be a 112-re, miután egy nő öngyilkos szándékú üzenetet kapott húgától. Egy 20 éves lány dobta volna el életét, ha a fővárosi rendőrök nem rántják vissza a X. emeleti korlátról.

A segélyhívás után nyolc perccel később már a panelház teteje felé tartottak. A legfelső emeleten meglátták a korláton kívül álló fiatalt, akinek „Hozzám jönnek?” kérdésére az egyenruhások – hogy figyelmét elterelve időt nyerjenek és közelebb jussanak – „Nem, egy másik bejelentésre érkeztünk” választ adták. Folytatták a beszélgetést, miközben a fiatal nő felé lépkedtek, majd hirtelen elkapták a karját és egy határozott mozdulattal beemelték a biztonságot nyújtó folyosóra.

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-bejegyzése szerint a nő sírva mesélt nehéz időszakáról és annak kezelhetetlenné válásáról, végül nekik szegezte a kérdést: „Miért nem hagytátok, hogy megtegyem?”

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kezdőlap    Belföld    Drámai események egy fővárosi panelház tetején

rendőrség

panelház

öngyilkossági kísérlet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Az Egyesült Államok akkor vesz részt szombaton az európai vezetők és Ukrajna által kezdeményezett tárgyalásokon, amennyiben az esélyt hordoz arra, hogy a konfliktus megoldása felé lépjenek – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.
 

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken - írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betelt a pohár: tüntetést szerveznek a fonyódi szabadpartra tervezett 99 lakásos lakópark ellen

Betelt a pohár: tüntetést szerveznek a fonyódi szabadpartra tervezett 99 lakásos lakópark ellen

A Balaton nem eladó! Vagy mégis? Miközben a beruházó árulja a lakásokat, Fonyódon tüntetésre készülnek. Egyre nagyobb a felháborodás a vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Getting both sides to move onto the second stage is a huge challenge for Washington, as Gazans continue to suffer the longer it takes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 09:58
Hétfőig lehet szavazni a Tiszafüreden talált kistigris nevére
2025. december 12. 09:36
Megvan a megállapodás, ennyivel nőhet jövőre a fővárosi dolgozók bére – ha minden szerencsésen alakul
×
×
×
×