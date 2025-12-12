Drámai események egy fővárosi panelház tetején

Kétségbeesett segélykérés futott be a 112-re, miután egy nő öngyilkos szándékú üzenetet kapott húgától. Egy 20 éves lány dobta volna el életét, ha a fővárosi rendőrök nem rántják vissza a X. emeleti korlátról.

A segélyhívás után nyolc perccel később már a panelház teteje felé tartottak. A legfelső emeleten meglátták a korláton kívül álló fiatalt, akinek „Hozzám jönnek?” kérdésére az egyenruhások – hogy figyelmét elterelve időt nyerjenek és közelebb jussanak – „Nem, egy másik bejelentésre érkeztünk” választ adták. Folytatták a beszélgetést, miközben a fiatal nő felé lépkedtek, majd hirtelen elkapták a karját és egy határozott mozdulattal beemelték a biztonságot nyújtó folyosóra.

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-bejegyzése szerint a nő sírva mesélt nehéz időszakáról és annak kezelhetetlenné válásáról, végül nekik szegezte a kérdést: „Miért nem hagytátok, hogy megtegyem?”

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!