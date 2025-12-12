ARÉNA - PODCASTOK
Két teherszállító uszály a Dunán.
Nyitókép: Unsplash

Az alacsony vízállás miatt megfeneklett egy uszály a Dunán

Infostart

A szlovák felségjelzésű teherszállító hajó napok óta vesztegel egy homokzátonyon Dunaföldvárnál, és lehet, hogy egy darabig még ott is marad.

A Duna idei téli vízállása extrém alacsony, ami már több szakaszon gondot okoz a hajózásnak – írja a HelloVidék.

Dunaföldvár térségében különösen kritikusak a viszonyok, ugyanis az elmúlt három télen szinte mindig homokpadra futott itt egy hajó. Most a Bonavia nevezetű, szlovák felségjelű teherszállító rekedt meg a part közelében, a kemping magasságában.

Az uszály december 2-án feneklett meg, azaz több mint egy hete várja, hogy folytathassa útját.

A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága megerősítette: személyi sérülés nem történt, anyagi kár sem keletkezett, és az esettel kapcsolatban szabálysértési eljárás indult.

A duol.hu híradása szerint a hajó stabilan ül a homokzátonyon, enyhén megdőlt hajótesttel, közvetlen veszélyhelyzet azonban nem áll fent. a legénység a fedélzeten várja a vízszint emelkedését és a műszaki segítséget.

A fennakadás idején a Duna vízszintje -80 centiméter közelében járt, majd tovább esett: december 10-én hajnalra -109 centimétert mértek Dunaföldvárnál.

A rekord alacsony érték -199 centiméter, így bár most nem rekorddöntés zajlik, a helyzet továbbra is kritikus.

Mint írják, a vízszint esetleges emelkedése lehet az uszály kiszabadulásának kulcsa, és a vízügyi előrejelzések szerint a következő napokban várható is vízszintemelkedés várható, péntekre akár –39 centi körüli értékkel. Ha ez bejön, a Bonavia akár segítség nélkül is képes lehet elhagyni a homokpadot, ám erre nincs garancia.

(A nyitókép illusztráció.)

