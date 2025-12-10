ARÉNA - PODCASTOK
Napelemeket telepítenek egy házra.
Nyitókép: Sirisak Boakaew/Getty Images

Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

A napelemek idehaza idén összesen 6,6 terawattóra villamos energiát termeltek, amivel a zöldenergia-termelők nemcsak termelésben, hanem teljesítményben is megelőzték a gázt, és átvették a második helyet az atomenergia után – mondta az InfoRádióban a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke. Kiss Ernő arról is beszélt, hogy az elmúlt négy évben 185 százalékkal emelkedtek a termelői árak, ezért úgy véli, növelni kellene a versenyképességet az alacsonyabb energiaköltségekre alapozva.

A MAVIR adatai szerint 2025 szeptemberére a hazai megújuló áramtermelők összkapacitása átlépte a 9000 MW-ot, amelyből több mint 8100 MW-ot a napelemek adnak. Ez azt jelenti, hogy a teljes hazai erőművi kapacitás 58 százalékát már zöldenergia-termelők biztosítják, Magyarország pedig 25 százalékos részesedéssel világelső a napelemes áramtermelés arányában.

A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnöke az InfoRádióban emlékeztetett: a magyar kormány célja, hogy 2030-ig 12–13 ezer MW-nyi napelemes kapacitás legyen a közcélú hálózatra csatlakoztatva. A napelemek idehaza idén összesen 6,6 TWH (terawattóra) villamos energiát termeltek, amivel

a napelemes áramtermelés nemcsak termelésben, hanem teljesítményben is megelőzte a gázt, és átvette a második helyet az atomenergia után.

Kiss Ernő szerint ez jól mutatja, hogy órási igény van a napelemekre a hazai háztartások körében. Kiemelte, hogy mind a saját célra termelő erőművekre, mind a kereskedelmi célokat szolgáló erőművekre bőségesen van még hely, és a szóba jöhető területeket csak a hálózati korlátok, illetve a csatlakozási lehetőségek korlátozhatják.

Jelenleg az használhat fel támogatott naperőművi kapacitást, aki rendelkezik akkumulátorral is. Kiss Ernő úgy véli, ebből a szempontból külön kell kezelni a kereskedelmi célú napelemes erőműveket, hiszen 2021 óta gyakorlatilag „teljesen befagyott a rendszer”, nem vagy csak alig lehet kapni csatlakozásokat. Már csak több száz kilowattos vagy több száz megawattos napelemes rendszereket lehet visszatáplálni a hálózatba. A lakossági rendszerre áttérve pedig felhívta a figyelmet arra, hogy

a szabad elszámolás megszüntetésével már csak a bruttó elszámolás alapján lehet napelemes rendszereket telepíteni.

Az MNNSZ elnöke elmondta: a rezsicsökkentés következtében rendkívül csekély a villamosenergia ára, jelenleg mindössze bruttó 5 forintba kerül egy kilowattórányi áram, így „értelmét veszti az akkumulátor nélküli telepítés”.

A kormány erre is gondolt, és indított egy támogatási programot, melynek keretében több mint 20 ezer magyar család számára biztosítja az akkumulátoros energiatárolók beépítési lehetőségét, amelyek napközben – amikor általában a felnőttek dolgoznak, a gyerekek pedig iskolában vannak – kiválóan tárolják a megtermelt energiát. Amikor pedig estére a család legtöbb tagja hazaér, a saját háztartási energiatárolóból lehet felhasználni a szükséges mennyiséget.

Ma mintegy 300 ezer hazai háztartás rendelkezik napelemes rendszerrel, ami körülbelül a magyar családok 10 százalékát jelenti.

Kiss Ernő szerint ez még elég csekély arány, bőven van még lehetőség a terjeszkedésre. Azt gondolja, ma már gyakorlatilag nem lehet úgy felépíteni egy családi házat, hogy ne legyen rajta napelem.

Az MNNSZ elnöke kiemelte: elengedhetetlen az energetikai besoroláshoz, hogy az adott rendszer saját maga tudja megtermelni a fűtéshez, a villamos energia felhasználásához szükséges villamosenergia mennyiségét. Hozzátette:

az említett alacsony átviteli árak miatt Magyarország az egyetlen állam egész Európában, ahol ennyire rossz a megtérülése a napelemes rendszereknek az átlagfogyasztásig.

Felette viszont már 70 forintba kerül egy kilowattórányi áram, illetve a vállalkozásoknak jóval többet kell fizetniük, így az ő esetükben akár két-három éven belül is megtérülhet a napelemes rendszerre fordított kiadás, főleg akkor, ha akkumulátort is használnak.

A versenyképességen még van javítanivaló

Kiss Ernő szerint a 2030-as határidőig kitűzött kormányzati cél megvalósítható, mivel a napelemes megoldás a legolcsóbb villamosenergia-termelési mód ma a világon, még akkor is, ha élnek az akkumulátoros kiegészítés lehetőségével. Mint fogalmazott, éppen az alacsony árak miatt a befektetők akár támogatás nélkül, saját forrásból is meg tudják valósítani a telepítést. Megjegyezte, hogy ipari méretekben minél nagyobb egy napelemes rendszer, annál olcsóbb, továbbá „viszonylag jól bankolható, ráadásul léteznek különböző pályázati támogatások is”. A vállalkozások részére például nemrég indult el a Jedlik-pályázat, amely

új lehetőséget kínál számukra korszerű energiatároló és megújuló alapú villamosenergia-termelő rendszerek kiépítésére. Egy-egy beruházásra 50 százalékos támogatást lehet igényelni.

Az MNNSZ kiemelten fontosnak tartja, hogy még elterjedtebb legyen a napelemes villamosenergia-termelés az országban, mert ezzel lehetne javítani Magyarország versenyképességét az olcsó termelési lehetőségre építve. Kiss Ernő elmondta: Európában a vállalkozások szintjén Magyarországon a hetedik legdrágább a felhasznált energia, a lakosság szempontjából viszont a legolcsóbb, ami megmutatkozik az ipari termelői árakban is. Az MNNSZ elnökének tájékoztatása szerint az elmúlt négy évben 185 százalékkal emelkedtek a termelői árak, ezért úgy véli, nagyon fontos lenne, hogy a versenyképességet például az alacsonyabb energiaköltségekkel növelni lehessen.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Gazdaság    Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

A napelemek idehaza idén összesen 6,6 terawattóra villamos energiát termeltek, amivel a zöldenergia-termelők nemcsak termelésben, hanem teljesítményben is megelőzték a gázt, és átvették a második helyet az atomenergia után – mondta az InfoRádióban a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke. Kiss Ernő arról is beszélt, hogy az elmúlt négy évben 185 százalékkal emelkedtek a termelői árak, ezért úgy véli, növelni kellene a versenyképességet az alacsonyabb energiaköltségekre alapozva.
 

