Parkolás-e a töltés – ha nem tudja a választ, 100 ezret is fizethet

Az elektromos autók töltőhelyeit gyakran jelzik táblával, kiegészítő piktogrammal vagy útburkolati jellel, jelezve, hogy az adott hely kizárólag a töltési folyamat idejére vehető igénybe. A vonatkozó jogszabály egyértelműen meghatározza a töltőhely célját: „Elektromos jármű töltőhelye: várakozóhely, amelyen az elektromos járművek a töltés időtartama alatt várakozhatnak.”

Azonban a jogszabály végrehajtása és értelmezése a gyakorlatban bonyolult - írja a kozlekedesbiztonsag.kti.hu.

A jogászok véleménye megoszlik arról, hogy a töltés ideje jogilag parkolásnak minősül-e, és ki, mennyi ideig várakozhat ott. A bizonytalanság főleg abból adódik, hogy nem minden helyen jelzik egyértelmű kiegészítő táblával, hogy a parkolás csak a töltés idejére és kizárólag elektromos autók számára engedélyezett.

A rendőrség és a közterület-felügyelet a jogszabályra hivatkozva bírságolhatja azokat a járművezetőket, akik közönséges parkolóhelyként használják a töltőhelyeket. A helyszínen kiszabható helyszíni bírság 15 ezer forinttól 30 ezer forintig terjedhet, míg a szabálysértési eljárásban ez az összeg elérheti a 100 ezer forintot is.

A zöld rendszám kérdése

A zöld rendszámú autók elvileg állhatnak a töltőhelyen, de csak akkor, ha bizonyíthatóan töltés alatt vannak.

A közterület-felügyelők általában azt ellenőrzik, hogy van-e csatlakozó kábel a jármű és a töltőoszlop között.

A bevásárlóközpontok és áruházak parkolóiban az üzemeltetők gyakran szigorúbban veszik a szabályozást. Itt a töltés befejezése után 10-15 perc türelmi időt követően pótdíjat, vagyis magasabb összegű "bírságot" szabhatnak ki a töltőhelyet indokolatlanul elfoglaló autósokra.