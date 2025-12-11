ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök Árpád
Electric Vehicle is changing in street.
Nyitókép: nrqemi/Getty Images

Parkolás-e a töltés – ha nem tudja a választ, 100 ezret is fizethet

Infostart

Fokozott körültekintésre van szükség az autósok részéről az elektromos járművek töltőhelyein, mivel a jogszabályi előírások és a helyi gyakorlat értelmezése még nem egységes. A szabálytalan parkolás 15 ezer forinttól akár 100 ezer forintig terjedő bírságot is eredményezhet.

Az elektromos autók töltőhelyeit gyakran jelzik táblával, kiegészítő piktogrammal vagy útburkolati jellel, jelezve, hogy az adott hely kizárólag a töltési folyamat idejére vehető igénybe. A vonatkozó jogszabály egyértelműen meghatározza a töltőhely célját: „Elektromos jármű töltőhelye: várakozóhely, amelyen az elektromos járművek a töltés időtartama alatt várakozhatnak.”

Azonban a jogszabály végrehajtása és értelmezése a gyakorlatban bonyolult - írja a kozlekedesbiztonsag.kti.hu.

A jogászok véleménye megoszlik arról, hogy a töltés ideje jogilag parkolásnak minősül-e, és ki, mennyi ideig várakozhat ott. A bizonytalanság főleg abból adódik, hogy nem minden helyen jelzik egyértelmű kiegészítő táblával, hogy a parkolás csak a töltés idejére és kizárólag elektromos autók számára engedélyezett.

A rendőrség és a közterület-felügyelet a jogszabályra hivatkozva bírságolhatja azokat a járművezetőket, akik közönséges parkolóhelyként használják a töltőhelyeket. A helyszínen kiszabható helyszíni bírság 15 ezer forinttól 30 ezer forintig terjedhet, míg a szabálysértési eljárásban ez az összeg elérheti a 100 ezer forintot is.

A zöld rendszám kérdése

A zöld rendszámú autók elvileg állhatnak a töltőhelyen, de csak akkor, ha bizonyíthatóan töltés alatt vannak.

A közterület-felügyelők általában azt ellenőrzik, hogy van-e csatlakozó kábel a jármű és a töltőoszlop között.

A bevásárlóközpontok és áruházak parkolóiban az üzemeltetők gyakran szigorúbban veszik a szabályozást. Itt a töltés befejezése után 10-15 perc türelmi időt követően pótdíjat, vagyis magasabb összegű "bírságot" szabhatnak ki a töltőhelyet indokolatlanul elfoglaló autósokra.

