Rá sem lehet majd ismerni Kőbánya-alsóra

Hegyi Zsolt közölte, hogy Kőbánya-alsó megállóhely felvételi épülete évek óta zárva tart, a Liget téri kijárat hiánya pedig kényelmetlen kerülőre kényszeríti az utasokat. Ezt a helyzetet szünteti meg a mostani első ütem: az ideiglenes utasfolyosón keresztül ismét biztonságosan és közvetlenül átjárhatóvá válik az épület.

A Facebook-bejegyzés szerint ezzel párhuzamosan már dolgoznak a második ütem előkészítésén is, a cél a teljes körű, műemléki értékeket megőrző rekonstrukció, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér újragondolása, illetve megújítása.