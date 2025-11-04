ARÉNA - PODCASTOK
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Megvan, mely szervek vizsgálják a Tisza Párt adatszivárgási ügyét

Infostart

Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódik, amely már megkereste a nemzetbiztonsági szolgálatokat.

Közleményt adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ, mely szerint "kétszázezer magyar ember személyes, szenzitív adatai kerültek nyilvánosságra, amiket a Tisza Párt gyűjtött".

Ez a közlés szerint "súlyos adatvédelmi incidens, hiszen nem biztonságosan, nem megfelelően kezelték az adatokat".

A Tisza Pártnak kell felelnie a KTK szerint arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetett nyilvánosságra kétszázezer magyar ember érzékeny, személyes adata.

"Az ügyben külföldi érintettség is valószínűsíthető, az elsődleges információk alapján nem kizárt, hogy a kiszivárgott szenzitív adatok egy külföldi, háborús ország birtokába kerülhettek. Ezeket az adatokat a magyar közvélemény befolyásolására, külföldről, egy háborús ország titkosszolgálati szervei felhasználhatják" - folytatja a közlemény.

Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódik, amely már megkereste a nemzetbiztonsági szolgálatokat. A nemzetbiztonsági szolgálatok, és azok részeként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet az adatvédelmi hatósággal együttműködve folytatják le vizsgálatukat, amiről a kormány - az ígéret szerint - tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

