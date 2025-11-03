Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el a Tisza Párt adatszivárgása után

„Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök a legfrissebb Facebook-videójában. Mint ismert újabb vihart kavart a Tisza Párt: Magyar Péter vasárnap arról beszélt, hogy orosz hekkerek törték fel a Tisza Világ applikációt. Az adatokat a LeakBase.la nevű oldalra töltötték fel. Az biztos, hogy kétszázezer ember vált védtelenné, adataik szélnek eresztve keringnek a digitális térben.

A feltöltött fájl részben megegyezik azzal az adatbázissal, amelyről az Index októberben elsőként számolt be, és amely akkor mintegy húszezer nevet – lakcímet és telefonszámot – tartalmazott.

A miniszterelnök most arról beszélt, hogy kétszázezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre: „jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze, összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek.”

Azt is megállapították, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Orbán Viktor ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendelte el.

„A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak” – ezzel a felütéssel jelentette be vasárnap Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, hogy hétfőn reggel sajtótájékoztatót tart. De a Tisza Párt elnöke hétfőn reggel már nem beszélt az orosz szálról. Azt viszont kiemelte, hogy az informatikai rendszereik hónapok óta folyamatos támadás alatt állnak.

Magyar Péter bejelentése nem élő sajtótájékoztatón hangzott el. A Tisza Párt elnöke videóüzenetben szólt a nyilvánossághoz, az újságírók kérdéseire így sem válaszolnia, sem reagálnia nem kellett, adatszivárgással kapcsolatban – emlékeztet az Index.

Magyar Péter közleményben reagált a miniszterelnök bejelentésére: „A viccnek is van határa, Miniszterelnök evtárs! Tehát, ha jól értem, önök külföldi szolgálatokkal összejátszva feltöretik a Tisza Párt applikációját, aminek eredményeként rengeteg magyar ember személyes adatai nyilvánosságra kerülnek, majd még Ön rendel el nemzetbiztonsági vizsgálatot…aha. Egyébként amikor az orosz titkosszolgálat hekkerei ki-be járkáltak a Külügyminisztérium szerverein és a legérzékenyebb adatokat is ellopták, akkor miért nem volt nemzetbiztonsági vizsgálat? Ne fáradjon, a kérdés költői…” – zárul a Tisza elnökének közleménye.