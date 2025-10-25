ARÉNA - PODCASTOK
Dark clouds on blue sky with sunlight and flare.
Nyitókép: krungchingpixs / Getty Images

Szombaton a határon táncol az időjárás

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Két esőfront között szombaton napközben hol felhők, hol napsütés, este talán eső várható – aztán vasárnap újra nyakunkon a hidegfront.

Szombaton egy kis lélegzethez juthatunk ciklon után és két esőfront között: a HungaroMet előrejelzése szerint a látási viszonyok mindenütt javulnak. Nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól egyre jobban befelhősödik az ég.
Napközben kevés helyen eshet,

estétől viszont – nagyobb eséllyel a déli országrészben – megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat.

A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő.

A vasárnap várhatóan köddel kezdődik, majd napközben délnyugat felől fokozatosan mindenhol beborul az ég. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A nyugatira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödik. Hajnalban 2, 9, délután 11, 17 fokot mérhetünk.

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Mivel Vlagyimir Putyin minden tűzszüneti kezdeményezést elutasít, meg kell állítani az orosz háborús gépezet finanszírozását – mondta a „hajlandók koalíciójának” londoni találkozóját kezdeményező Keir Starmer brit kormányfő.
 

