Szombaton a határon táncol az időjárás

Szombaton egy kis lélegzethez juthatunk ciklon után és két esőfront között: a HungaroMet előrejelzése szerint a látási viszonyok mindenütt javulnak. Nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól egyre jobban befelhősödik az ég.

Napközben kevés helyen eshet,

estétől viszont – nagyobb eséllyel a déli országrészben – megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat.

A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő.

A vasárnap várhatóan köddel kezdődik, majd napközben délnyugat felől fokozatosan mindenhol beborul az ég. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A nyugatira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödik. Hajnalban 2, 9, délután 11, 17 fokot mérhetünk.