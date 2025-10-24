Nyakunkon a ciklon, országos esővel és viharos széllökésekkel – itt a menetrend

Rengeteg vármegyére adtak ki figyelmeztetéseket eső, vihar, szél miatt – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Délelőtt nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, északkeletről is levonul az eső, amely gyenge intenzitás mellett nyugaton továbbra is előfordulhat. Hazánk délnyugati, déli felére a déli óráktól vastagabb felhőzet érkezhet, és ott helyenként eső, zápor előfordulhat, kis eséllyel zivatar is kialakulhat.

A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, viharos lökések kísérik,

majd estére veszít erejéből a légmozgás. Délnyugaton a délies szél csak időnként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, de a déli, délnyugati határ mentén kissé enyhébb lehet az idő. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Aztán nyugodtabb szombat következik, reggel köddel, napközben felszakadozó felhőzettel és akár napsütéssel is – aztán

vasárnap újabb durva hidegfront érkezik,

a nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A délies szél délutántól északnyugatira fordul, este már erős lökések is lehetnek.