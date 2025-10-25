ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Már telefonos alkalmazással is figyelhetjük a folyóvizek állapotát – a tudósok kifejezetten kérik is

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A lakosság segítségét kérik a tudósok: van egy mobilalkalmazás, amellyel a kiszáradás által fenyegetett patakok, vízfolyások állapotáról a laikusok is értékes adatokat gyűjthetnek.

A világ vízhálózatának több mint fele időnként kiszárad. Ez néha természetes jelenség, de a klímaváltozás és az egyre növekvő emberi vízhasználat miatt, ma már olyan vízfolyások is eltűnnek néha, amelyek korábban állandó hozamúak voltak. A kiszáradás súlyosan károsítja az ökoszisztémát, ezáltal veszélybe kerül az ivóvízellátás, az élelmiszer-termelés, a szerves anyagok lebontása, a tápanyagok körforgása és még az éghajlat szabályozása is – hívta fel a figyelmet közleményében a magát szakértői klímahírügynökségként definiáló Másfélfok nevű portál.

Korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, Bíró Tibor egyetemi tanár is arról beszélt az InfoRádióban, hogy már nemcsak meteorológiai, hanem hidrológiai aszály is van. „Rövid visszatérési idővel jelentkeznek ezek a tartósan aszályos helyzetek, nem csak meteorológiai, hanem hidrológiai értelemben is. Ez azt jelenti, hogy a tavakban és a folyóvizekben is kis vízhozamok tapasztalhatók” – magyarázta a szakértő. Hozzátette, a kettő kombinációja kifejezetten rossz, hiszen amikor a legnagyobb vízkészletre lenne szükség, hogy pótolni tudjuk a hiányzó vizet, akkor még ezek a vízforrások is hiányoznak.

”Magyarországon közel 9800 vízfolyásszakaszt tartanak nyilván, de ezeknek csak körülbelül 10 százalékát figyelik rendszeresen” – mondta Csabai Zoltán egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán működő hidrobiológiai tanszék vezetője. Mivel a hivatalos mérőhálózat nem tud mindenhol jelen lenni, a kutatók most a lakosság segítségét kérik.

Az Androidra és iOS-re is letölthető, magyar nyelven és internetkapcsolat nélkül is használható Dry Rivers tudományos alkalmazás lehetőséget ad arra, hogy bárki adatot gyűjtsön a kiszáradó patakokról.

Az applikáció automatikusan, GPS segítségével meghatározza a helyszínt, továbbá megadja, hogy a vízfolyás épp áramlik, medencés vagy kiszáradt állapotban van, készít róla egy fotót és elmenti az adatokat. A felhasználók kihívásokat teljesíthetnek, jelvényeket gyűjthetnek és szinteket léphetnek, a gyűjtött adatok pedig nemcsak a tudományos kutatást, hanem a vízgazdálkodási döntések megalapozását is segítik – olvasható a Másfélfok közleményében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Már telefonos alkalmazással is figyelhetjük a folyóvizek állapotát – a tudósok kifejezetten kérik is

kutatás

környezetvédelem

aszály

applikáció

megfigyelés

lakosság

vízgazdálkodás

bíró tibor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Demenciával élőket és családtagjaikat segítő svéd módszert honosított meg Magyarországon a Johannita Segítő Szolgálat. Az egyedülálló gondozási filozófia lényege a tünetek kontrollálása, valamint a hozzátartozók támogatása. A módszert már sikeresen alkalmazza itthon a Sarepta evangélikus idősotthon. A Johannita Segítő Szolgálat a filozófia szélesebbkörű alkalmazása érdekében oktatókat képez, hamarosan pedig az érintettek családtagjainak képzését is elkezdik. Porcsalmy László, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke az InfoRádióban beszélt a részletekről.
 

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Megvakult emberek látnak újra egy találmány segítségével

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kifakadt az EU pénzügyi biztosa, mert akadályozzák a kormányok a banki összeolvadásokat

Kifakadt az EU pénzügyi biztosa, mert akadályozzák a kormányok a banki összeolvadásokat

Az EU pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztosa sajnálatosnak tartja, hogy politikai és szabályozási akadályok hátráltatják a nagy, kontinensszintű európai bankok kialakulását. Megjegyzéseit Maria Luís Albuquerque az UniCredit Commerzbankra irányuló tervei kapcsán tette.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megy ám a rongyrázás: hihetetlenül drága órát villantott Curtis, súlyos milliókat ér

Megy ám a rongyrázás: hihetetlenül drága órát villantott Curtis, súlyos milliókat ér

Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos, igazi luxusórát viselt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Around 15,000 Gazans are waiting for urgent medical treatment, according to the UN.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 13:26
A Nézőpont bemutatja az október 23-ai "nézettségverseny" eredményét
2025. október 25. 13:08
Lángolhat egy túlzsúfolt elosztó is – veszélyforrások az őszi szünet és a halottak napja előtt
×
×
×
×