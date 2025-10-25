Már telefonos alkalmazással is figyelhetjük a folyóvizek állapotát – a tudósok kifejezetten kérik is

A világ vízhálózatának több mint fele időnként kiszárad. Ez néha természetes jelenség, de a klímaváltozás és az egyre növekvő emberi vízhasználat miatt, ma már olyan vízfolyások is eltűnnek néha, amelyek korábban állandó hozamúak voltak. A kiszáradás súlyosan károsítja az ökoszisztémát, ezáltal veszélybe kerül az ivóvízellátás, az élelmiszer-termelés, a szerves anyagok lebontása, a tápanyagok körforgása és még az éghajlat szabályozása is – hívta fel a figyelmet közleményében a magát szakértői klímahírügynökségként definiáló Másfélfok nevű portál.

Korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, Bíró Tibor egyetemi tanár is arról beszélt az InfoRádióban, hogy már nemcsak meteorológiai, hanem hidrológiai aszály is van. „Rövid visszatérési idővel jelentkeznek ezek a tartósan aszályos helyzetek, nem csak meteorológiai, hanem hidrológiai értelemben is. Ez azt jelenti, hogy a tavakban és a folyóvizekben is kis vízhozamok tapasztalhatók” – magyarázta a szakértő. Hozzátette, a kettő kombinációja kifejezetten rossz, hiszen amikor a legnagyobb vízkészletre lenne szükség, hogy pótolni tudjuk a hiányzó vizet, akkor még ezek a vízforrások is hiányoznak.

”Magyarországon közel 9800 vízfolyásszakaszt tartanak nyilván, de ezeknek csak körülbelül 10 százalékát figyelik rendszeresen” – mondta Csabai Zoltán egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán működő hidrobiológiai tanszék vezetője. Mivel a hivatalos mérőhálózat nem tud mindenhol jelen lenni, a kutatók most a lakosság segítségét kérik.

Az Androidra és iOS-re is letölthető, magyar nyelven és internetkapcsolat nélkül is használható Dry Rivers tudományos alkalmazás lehetőséget ad arra, hogy bárki adatot gyűjtsön a kiszáradó patakokról.

Az applikáció automatikusan, GPS segítségével meghatározza a helyszínt, továbbá megadja, hogy a vízfolyás épp áramlik, medencés vagy kiszáradt állapotban van, készít róla egy fotót és elmenti az adatokat. A felhasználók kihívásokat teljesíthetnek, jelvényeket gyűjthetnek és szinteket léphetnek, a gyűjtött adatok pedig nemcsak a tudományos kutatást, hanem a vízgazdálkodási döntések megalapozását is segítik – olvasható a Másfélfok közleményében.