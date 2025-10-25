ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevõi az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfõjénél gyülekeznek 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A Nézőpont bemutatja az október 23-ai "nézettségverseny" eredményét

Infostart

A közvélemény-kutató szerint Orbán Viktor miniszterelnök Kossuth téri beszédét közel kétszer annyian követték, mint Magyar Péterét, a Tisza Párt elnökéét a Hősök terén - online vagy a tévében.

A Nézőpont Intézet közlése szerint közel kétszer annyi embert érdekelt a Békemenet és az azt követő Orbán Viktor-beszéd október 23-án, mint ahány ember érdeklődését Magyar Péter és a Nemzeti Menet kiváltotta.

Ezt arra hivatkozva állítja, hogy megkérdezte a felnőtt magyar lakosság körében, hányan hallgatták-nézték részben vagy egészben az október 23-ai fővárosi - kormánypárti vagy ellenzéki - eseményeket.

"A felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-ai beszédének egy részét vagy egészét, személyesen vagy tévé- illetve online élő közvetítésen keresztül" - olvasható a posztban, amely egy 500 fős, telefonos kutatásból körvonalazódik. Ezzel szemben "Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben".

A Nézőpont ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a közvélemény-kutatás nem alkalmas több tízezres tömegek becslésére, mivel a felnőtt népesség 1 százaléka is közel 80 ezer állampolgárnak felel meg. "Ugyanakkor a beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a Békemenet sikeresebb és Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé" - zárul a poszt.

