November közepéig lehet jelentkezni a keresztféléves képzésekre

November 15-éig adhatók le a jelentkezések a keresztféléves felvételin a 2026 februárjában induló képzésekre - tájékoztatta az InfoRádiót Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese.

Hozzátette: ugyanakkor a jelentkezők a későbbiekben január közepéig, január 13-ig sorrendet módosíthatnak, dokumentumokat tölthetnek fel az e-felvételiben, tehát január 13-ig lehetőség van módosításokra. És ugyanúgy, mint a nyári eljárásban, itt is elektronikusan DÁP, illetve Ügyfélkapu+ alkalmazásokkal lehet bejelentkezni az e-felvételibe a megszemélyesített tárhelyre.

A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2026 január elején megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget.

A felsőoktatási elnökhelyettes arról is beszélt, hogy "tavaly nagyon sok mérnökinformatikust vettek föl az egyetemek gépészmérnök, villamosmérnök hallgatót, jelentkezőt, illetve a gazdálkodástudomány terület szakjai is népszerűek, vezetésszervezésre, pénzügyre, ESG irányítási szakembernek is nagyon sokan jelentkeztek, de például más képzési területen a növényorvosi képzést is. A jelentkezők száma az elmúlt években 6 ezer fő körül mozgott."

Mint mondta: az általános felvételi eljáráshoz hasonlóan a keresztféléves felvételin is legfeljebb három képzést lehet díjmentesen megjelölni, és további három szak egy viszonylag kis összegű 2000 forintos igazgatási díj ellenében, szakonként.

A ponthatárokat a tervek szerint január 27-én hirdetik ki. Az eljárás tudnivalói, szabályai és a meghirdetett képzések elérhetők a felvi.hu oldalon.