Még az idén kétoldalú találkozót tart az amerikai elnök és a magyar kormányfő. Ezt Orbán Viktor jelentette be a Mandinernek adott interjúban. A kormányfő arról is beszélt: a Donald Trump-pal tervezett tárgyaláson a fő téma a két ország gazdasági együttműködése lesz, így terítéken lesz az Egyesült Államok és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény is.

Több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztést támogat a kormány - jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium. A Szekszárdot elkerülő út több ütemének előkészítése, a Gubacsi vasúti híd első szakaszának megvalósításához kapcsolódó munkálatok kap kiemelt támogatást. Emellett Békéscsabán több beruházás is többletforráshoz jut.

Jövő év februárjáig sor kerül az első beton öntésére a paksi atomerűmű bővítés részeként – ismertette a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután a Roszatom vezérigazgatójával egyeztetett. Szijjártó Péter ezt fontos mérföldkőnek nevezte, mivel ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint is építés alatt álló atomerőműnek minősül a projekt.

Az idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás, amelynek kiesését a maradék infrastruktúra nem tudná hiánytalanul pótolni - írta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook oldalán arról számolt be, hogy az orosz földgázszállítás idén már túllépte a 6 milliárd köbmétert.

Mintegy 70 milliárd forint értékben indulnak új pályázatok a kisvállalkozások számára. A legnagyobb, 60 milliárdos program célja, hogy segítse az innovatív termékek piacra vitelét nemzetközi szinten is, legfeljebb 600 millió forintos támogatással. Emellett 10 milliárd forint jut nagyvállalati innovációs projektekre.

Jelentős könnyítések léptek életbe az energetikai otthonfelújítási programban. A maximális támogatás összege 10 millió forintra nőtt, amely fele vissza nem térítendő támogatás, fele pedig kamatmentes hitel. A pályázók mindössze 5 százalék önerővel is elindíthatják a beruházást.

Az Országgyűlés elé terjesztette a társasházi építményi jog bevezetését célzó törvényjavaslatot a kormány. Az új jogintézménnyel az építés alatt álló lakások ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogi státuszt kapnak. Így azok elkészülte előtt adásvételi szerződést lehet kötni, a hitelek is igénybe vehetőek lesznek.

A Mátrai és Tokaji borvidéken is kimutatta a szőlő betegségét okozó aranyszínű sárgaság jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen.

Az év végéig 269 magyar gyártású autóbuszt szállít le a Kravtex-Kühne 17 vármegyében - jelentette be a közlekedésért felelős államtitkár. Nagy Bálint elmondta: a MÁV-Volán csoport 2027-ig ezer új járművet szerez be.

Elkezdődtek az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya legnehezebb hegyvidéki szakaszának előmunkálatai. A Gyergyóditró és Gerinces közötti szakasz 38 kilométeres lesz.

A többi között a jogállamiság tiszteletben tartását várja Szerbiától az uniós csatlakozás ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Belgrádban emellett választási reformokat, a média szabadságát és a csatlakozást kérte a szerb államfőtől az Oroszország elleni szankciókhoz.

Az ukrán hadsereg csapást mért egy krími orosz kőolajterminálra. Kijevi közlés szerint 16 üzemanyagtartály sérült meg, és a vállalat területén nagy kiterjedésű tűz keletkezett. Az olajterminál fontos logisztikai láncszem az orosz csapatok üzemanyag ellátásában.

Tízszeresére nőtt a Németországban letelepedni akaró fiatal ukrán férfiak száma augusztus óta, heti százról már heti ezerre - közölték a német hatóságok. Az ukrán miniszterelnök augusztusban jelentette be, hogy a háború miatt kihirdetett szükségállapot ellenére a 18 és 22 év közötti fiatal férfiak továbbra is akadályok nélkül léphetik át a határt.

Szíria megbuktatott elnöke, Bassár el-Aszad kiadatását kéri majd moszkvai látogatásán a szír elnök. A Szíriát 24 éven át irányító Bassár el-Aszad tavaly decemberben menekült Oroszországba, miután az iszlamista vezetésű lázadók elfoglalták Damaszkuszt és átvették a hatalmat az arab országban.

Izrael szerint a Hamász által kedd éjjel átadott egyik holttest nem egy túszé volt. A palesztin iszlamista terrorszervezet kedd késő este adott át a 4 holttestet Izraelnek, ám a felháborodás ellenére nem sikerült visszaszolgáltatni mind a 28 elhunyt túsz földi maradványait a hétfői határidőig.

Németország legalább 200 millió eurónyi, azaz 78 milliárd forintnyi gyorssegélyt kíván biztosítani a Gázai övezet újjáépítésére - közölte a német gazdasági együttműködési és fejlesztési miniszter. Németország Egyiptommal közösen novemberben szervez nemzetközi donorkonferenciát a Gázai övezet újjáépítéséhez.

Több mint 13 millió embert fenyeget súlyos éhínség világszerte az élelmiszersegélyekre szánt összegek csökkenése miatt - figyelmeztetett az ENSZ Világélelmezési Program igazgatója. Cindy McCain példaként a Száhel-övezetet emelte ki, ahol korábban már 500 ezer embert sikerült megmenteni az éhínségtől.