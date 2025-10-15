Dörgedelmes üzenetet kapott Brüsszelből Szerbia

"Nagyobb összhangra van szükség a külpolitikánkban, egyebek között az Oroszország elleni szankciók tekintetében" - fejtette ki az uniós vezető Aleksandar Vucic szerb elnökkel közös sajtótájékoztatón.

Elismerte, hogy a szükséges reformok keresztülviteléhez "türelem és kitartás" szükséges, de arra kérte Vucicot, hogy ehhez teremtse meg egy "stabilabb és békésebb társadalom" alapjait.

Már csaknem egy év óta nagy kormányellenes tüntetések vannak rendszeresen Szerbiában annak hatására, hogy leomlott az újvidéki pályaudvar épületének előteteje, és ez 16 ember halálát okozta, valamint súlyos visszaélésekre és korrupcióra derített fényt. A tüntetők rendre előrehozott választásokat követelnek.

Az Oroszország elleni nyugati szankciók közben súlyosan érintették Szerbia olajiparát is, valamint az év végén lejár a Belgrád és Moszkva közötti gázszállítási szerződés. Ezekkel összefüggésben von der Leyen a sajtótájékoztatón szólt az európai szolidaritásról. Hangsúlyozta: "Vegyük például a 2022-es energiaválságot, amelyet Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja váltott ki! Ez az egész kontinensre pusztító hatással volt, de összefogtunk, hogy megoldjuk. Az Európai Unió ugyanazokat a szolidaritási intézkedéseket alkalmazta nyugat-balkáni partnereire, mint saját tagállamainkra. Ezt jelenti a "megbízható partnernek lenni" kifejezés - tette hozzá az Európai Bizottság vezetője.