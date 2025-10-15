ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor miniszterelnök exkluzív interjút adott a Mandinernek.
Orbán Viktor a Mandinernek: jön a Trump–Orbán csúcs – videó

Ott volt a helyünk a nemzetközi békecsúcson – mondta Orbán Viktor a Mandinernek adott exkluzív interjújában.

A miniszterelnök azt mondta a Mandinernek adott exkluzív interjújában: Magyarország része annak a nemzetközi, békepárti hálózatnak, amelyet Donald Trump vezet, ezért kapott meghívót a gázai, palesztin–izraeli háború lezárását célzó egyiptomi békecsúcsra.

A miniszterelnököt a történelmi találkozóról Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője kérdezte. A hétfői egyiptomi csúcstalálkozón – amelyre egész Közép-Európából kizárólag Orbánt hívták meg, és amelyen a teljes EU-ból is csak hat ország (Németország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Olaszország, Spanyolország) lehetett jelen – Donald Trump egyértelműen kiállt Magyarország miniszterelnöke mellett, őt „remek” embernek, „fantasztikus” vezetőnek nevezve.

A Mandiner szerdán megjelent interjújában Orbán Trump mondataira is reagál, de azt is elmondja, hogy miről egyeztettek a színfalak mögött az amerikai elnökkel és más kormányfőkkel.

A miniszterelnök a Mandinernek bejelentette, már javában szervezik a kétoldalú találkozót az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Az Orbán-Trump-csúcsra még ebben az évben sor kerülhet,

a fő téma pedig a két ország gazdasági együttműködése lesz, így terítéken lesz az USA és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény is.

