Szőlőfürtök egy falú széli ültetvényen.
Nyitókép: Getty Images/Pakin Songmor

Szőlőhalál - Vesztésre áll az ember, újabb vármegyében bukkant fel a kórokozó

Infostart / MTI

Ismét több vármegyében és borvidéken mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát, az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen – közölte a hivatal.

Bodrogkeresztúr térségében (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Tokaji borvidék) lakossági bejelentésre, míg Abasár községben (Heves vármegye, Mátrai borvidék) az intenzív felderítés eredményként sikerült kiszűrni a fertőzésgyanús szőlőtőkéket. A vármegyei növényvédelmi felügyelők mindkét helyszínen mintát vettek, végül a Nébih laboratóriuma igazolta a kórokozó jelenlétét. A betegség megerősítéséhez és a szükséges növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendeléséhez az előszűrés céljából kihelyezett Nébih mobil laborautó helyszíni mérései is hozzájárultak – ismertette az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.

Az illetékes kormányhivatalok szakemberei a fertőzéssel érintett helyszíneken elrendelik a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Az 1 kilométeres sugarú fertőzött terület és a fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú pufferzóna kijelölése már megkezdődött.

A Nébih hangsúlyozta: a szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni országos szintű védekezésben kiemelten fontos a fertőzött ültetvények gyors felderítése.

A hatóság felhívja a szőlőtermesztők és a lakosság figyelmét, hogy a tünetek észlelését haladéktalanul jelentsék az illetékes hatóságoknak, a vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek. A lakossági bejelentések továbbra is kulcsfontosságúak, mert az időben érkező jelzések lehetővé teszik a növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendelését, és ezzel a fertőzés gyors terjedésének megakadályozását – hívták fel a figyelmet a közleményben.

