2025. október 15. szerda
Földgázvezeték terminálja a kelet-franciaországi Obergailbachban 2022. október 13-án. A GRTgaz francia gázszállító hálózat közlése szerint Franciaország ezen a napon megkezdi földgázszállítást Németországnak, mert a szomszéd állam igyekszik forrásait diverzifikálni az orosz import bizonytalanná válása miatt.
Nyitókép: Jean-Francois Badias MTI/AP

Szijjártó Péter: újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg.

Idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás, amelynek kiesését a maradék infrastruktúra nem tudná hiánytalanul pótolni – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg.

"Ez a gázszállítás kritikus fontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából, ha ez kiesne valamilyen okból, azt a maradék infrastruktúra hiánytalanul nem tudná pótolni" - húzta alá.

"Mi diverzifikált, több forrásból érkező energiaellátásban vagyunk érdekeltek, több forrásra és több útvonalra, nem pedig jól működő megbízható szállítási útvonalak kiiktatására van szükség" - folytatta.

"Egy vezeték esetleges elzárása teljesen észszerűtlen, és a biztonságos energiaellátás szempontjából veszélyes döntés lenne" - tette hozzá.

oroszország

moszkva

szijjártó péter

energia

földgáz

