Nyitókép: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó Péter: az EP-képviselők többségének a hatalom számít, ezért marad Ursula von der Leyen

Infostart / MTI

A külügyi tárca vezetője szerint az Európai Bizottság elnöke rengeteget ártott Európának, a kontinens elveszítette a békéjét és a világpolitikai súlyát, viszont az EP képviselői nem fogják leváltani a bizalmatlansági szavazáson.

„Épp itt lenne már az ideje az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen távozásának, azonban az Európai Parlament többségének csakis a hatalom számít” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Harcosok Órája című műsorban hangsúlyozta, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke rendkívül sokat ártott Európának, a kontinens elveszítette a békéjét és a világpolitikai súlyát, ráadásul egy „extrém liberális őrület tombol genderpropagandával és minden egyéb jól ismert jellemzőjével együtt”.

„Ursula von der Leyen az Európai Unió tönkretételében elképesztően nagy szerepet játszik és játszott. Gondoljunk bele, hogy Európa a béke kontinense volt. Kitört egy háború három és fél évvel ezelőtt, amelynek globalizálására került sor izolálás helyett” – mondta.

„Ursula von der Leyen elérte azt, hogy az Európai Unió ma már kisebb részesedéssel rendelkezik a világgazdasági teljesítményből, mint az Egyesült Államok,

és elérte, hogy az Európai Unió gyakorlatilag elszigetelte magát a világpolitika és a világgazdaság legfontosabb szereplőitől” – folytatta.

Majd felidézte az Egyesült Államokkal kötött, igen előnytelen vámmegállapodást, amelynek keretében jelentősen emelkedtek az amerikai exportra kerülő európai termékek után fizetendő terhek.

Kitért arra is, hogy az EU Kínával szemben is elszigetelte magát, súlyos károkat okoznak a vámok, amelyeket a távol-keleti ország elektromos autóiparára vetettek ki, ahogyan az Ororoszággal szembeni szankciók is sokat ártottak az európai versenyképességnek.

„És Afrikától, a jövő kontinensétől azzal szigeteltük el magunkat, hogy minden gazdasági-kereskedelmi megállapodás előfeltételeként olyan gender- és egyéb ideológiai őrületeket határoztunk meg, amelyek nyilvánvalóan vállalhatatlanok az afrikai országok számára” – fogalmazott.

Valamint aláhúzta, hogy ezért épp ideje lenne Ursula von der Leyen távozásának, az Európai Parlament többségének azonban „csak a hatalom a fontos”.

Szijjártó Péter elutasította a Magyarország elszigeteltségével kapcsolatos bírálatokat, s kiemelte, hogy Európában egyedül Orbán Viktor miniszterelnök tud egyszerre beszélni a világ legnagyobb, legerősebb országainak vezetőivel. „Ezután elszigeteltségről beszélni azért kicsit sok” – jelentette ki.

„Orbán Viktor az Európai Parlament harmadik legnagyobb politikai csoportjának az alapítója. A mi testvérpártjaink vagy kormányoznak, vagy győztek, vagy vezetik a népszerűségi listákat egy csomó európai országban. Tehát ez megint pontosan az a butaság, amit itt látunk most már tizenvalahány éve az elszigeteltség kapcsán” – folytatta.

„Nem mi vagyunk elszigetelve, hanem az Európai Unió.

Ha valaki mondjuk egy kicsit józanul és mondjuk semmifajta zavaró tényezőtől nem befolyásolva tekint a dolgokra, akkor látja, hogy ez így van” – tette hozzá.

A miniszter végül kifejtette, hogy az európai politikában most új dimenzió kezdődik, ugyanis eddig egy óriási gátat próbáltak építeni, amellyel megakadályozhatják a patrióta kormányok létrejöttét, akár a demokrácia legalapvetőbb elveinek sutba dobásával, a népakarattal szemben, azonban a csehországi választás eredménye is mutatja, hogy ez a gát repedezik.

„Új helyzet van az európai politikában, megtörtént Magyarország után, hogy egy patrióta pártot nem tudtak megakadályozni a kormányalakításban. És hogy három patrióta közép-európai miniszterelnök ott fog ülni az Európai Tanácsban, ez egy minőségileg új helyzet lesz minden létező vita tekintetében” – összegzett.

