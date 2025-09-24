Nagyot változik szerdán az időjárás, senki ne induljon el óvatlanul otthonról

Az őszi napfordulóval már beköszöntött a csillagászatil ősz, és a légkör is alkalmazkodásnak indult az évszakhoz – írja a HungaroMet előrejelzése, hozzátéve: igaz, elsősorban a délkeleti országrészben nagyon lassú lesz a váltás.

Hajnaltól először a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként eső, zápor.

Szerdán felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal. Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, aztán

késő délutántól, estétől délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet.

Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, és főként Borsodban erős, sőt helyenként viharos széllökések is várhatóak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 16, 20 fok lesz.