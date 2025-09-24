ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
330.67
bux:
98804.66
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Michael Blann/Getty Images

Nagyot változik szerdán az időjárás, senki ne induljon el óvatlanul otthonról

Infostart

Itt az idő vinni az esernyőket, szerda délutántól a hidegfront végleg elviszi az idei nyarat.

Az őszi napfordulóval már beköszöntött a csillagászatil ősz, és a légkör is alkalmazkodásnak indult az évszakhoz – írja a HungaroMet előrejelzése, hozzátéve: igaz, elsősorban a délkeleti országrészben nagyon lassú lesz a váltás.

Hajnaltól először a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként eső, zápor.

Szerdán felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal. Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, aztán

késő délutántól, estétől délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet.

Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, és főként Borsodban erős, sőt helyenként viharos széllökések is várhatóak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 16, 20 fok lesz.

Kezdőlap    Belföld    Nagyot változik szerdán az időjárás, senki ne induljon el óvatlanul otthonról

időjárás

előrejelzés

hidegfront

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Az erőműben dízelgenerátorokra álltak át az ukránok szerint, ami „súlyos megsértése a létesítmény normál üzemeltetési feltételeinek”. Az erőművet elfoglalták az oroszok, de ők támadják az azt árammal ellátó ukrán energetikai infrastruktúrát is.
 

Oroszország: már elektronikusan sorozzák be a fiatalokat, nehezebb elbújni a behívó elől

„Lelőjük a légterünket megsértő orosz gépeket” – közölték a lengyelek után a svédek is

Európai drónfal: a magyar és szlovák vélemény nem számít?

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma a 80. ENSZ-közgyűlés margóján fog találkozni New Yorkban. A Kyiv Independent szerint a két vezető legutóbb augusztus közepén tárgyalt személyesen a Fehér Házban. Az Ukrajinszka Pravda mindeközben arról számolt be, hogy tegnap este ukrán drónok támadták meg Moszkvát. Az orosz főváros felett kilenc drónt lőttek le a polgármester tájékoztatása szerint, személyi sérülés nem történt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szent-Györgyi Albert Orvosi díj: így zajlik a jelölés, ennyi pénzjutalom jár a kitüntetés mellé

Szent-Györgyi Albert Orvosi díj: így zajlik a jelölés, ennyi pénzjutalom jár a kitüntetés mellé

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Casualties from Israeli strikes overwhelm Gaza City medics

Casualties from Israeli strikes overwhelm Gaza City medics

Australian doctors say they are having to operate in filthy conditions with few or no anaesthetics.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 21:45
Elintéznivalója van a NAV-nál? Nagyot változhat a világ
2025. szeptember 23. 21:23
Kisebb növekedés, magasabb infláció várható Magyarországon – a nap legfontosabb hírei
×
×
×
×