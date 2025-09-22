ARÉNA
Morning sun rays falling on forest road, Ashdown Forest, Sussex, England
Nyitókép: James Warwick / Getty Images

Különleges fordulópont a mai nap, évente csak kétszer van ilyen

Infostart

Ma kezdődik a csillagászati ősz: ma egyforma hosszú a nappal és az éjszaka, ám ettől kezdve az éjszakák lesznek a hosszabbak. Idén szeptember 22-én van az őszi napéjegyenlőség.

Szeptember 1-jén, az iskolakezdéssel kezdődik az ősz a közgondolkodásban: már érezhetően rövidülnek a nappalok, és minden visszatér a szünet utáni normál kerékvágásba. De csillagászati értelemben az őszi napéjegyenlőség az ősz kezdete

Idén egészen pontosan szeptember 22-én, 20 óra 20 perc 13 másodperckor van az a pillanat, amikor a Föld áthalad az úgynevezett őszponton – írja a 24.hu. Ez egy képzeletbeli hely bolygónk pályáján, az égi egyenlítő és az ekliptika metszéspontján. A Földről nézve az állócsillagokhoz képest a Nap mozog az éggömbön, egy év alatt ír le egy kört, ez az ekliptika. Utóbbi két helyen metszi az égi egyenlítőt: az egyik a tavaszpont, amelyen idén március 20-án haladunk át, ez a tavaszi napéjegyenlőség, a csillagászati tavasz kezdete, a másik pedig az őszpont, idén szeptember 22-én.

Ilyenkor a Nap „áthalad az égi egyenlítőn”, vagyis az éggömb északi feléről a délire lép át, és pontosan 90 fokban delel az Egyenlítő fölött.

A mai napon a világ minden pontján 12 órán át tart a sötétség és 12 órán át a világosság.

Ettől kezdve az éjszakák hossza már meghaladja a nappalokét, időtartamuk pedig napról napra növekszik egészen márciusig: a tavaszi napforduló vagy tavaszi napéjegyenlőség 2026-
ban március 20-án lesz.

