2025. szeptember 23. kedd
Nyitókép: tata.hu

Tíz diáklányt vitt el a mentő: már a rendőrségen a tatai ügy

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Vizsgálatot indított a rendőrség a Tatán pénteken történt tanuszodai eset kapcsán, amikor tíz diáklányt és tanárukat vitte a mentő kórházba mérgezés gyanújával.

Kiderült, hogy múlt pénteken mi okozhatta Tatán a riadalmat: reggel a Városgazda Kft. munkatársai vízkőtelenítést végeztek a tanuszoda mellékhelyiségeiben – írja a kemma.hu. A gyerekek később az öltözőben szúrós szagot éreztek, ezért visszatértek az iskolába a kísérő tanárral együtt és a panaszok miatt mentőt hívtak. Több diáklányt és a kísérő pedagógust kórházba kellett szállítani.

A helyi hírportál megtudta a katasztrófavédelemtől, hogy két tűzoltó szerkocsi és a Katasztrófavédelmi Mobil Labor is kivonult az uszodához, de mire odaértek, már kiürítették és átszellőztették az épületet. A mobil labor mérései határérték feletti veszélyes anyagot nem mutattak ki.

Az Országos Mentőszolgálat közölte: 10 gyermeket és egy tanárt szállítottak stabil állapotban kórházba. A helyi hírportál szerint a tatabányai Szent Borbála Kórházban toxikológiai és röntgenvizsgálatokat végeztek, de

mérgezésre utaló jelet nem találtak, ezért a gyerekeket 24 óra után hazaengedték a kórházból.

A rendőrség közölte, hogy ismeretlen személy ellen, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt a Tatai Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást. A nyomozás érdekeire hivatkozva további információt egyelőre nem adtak ki.

