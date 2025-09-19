ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Door of the emergency ambulance car - selective focus
Nyitókép: Getty Images

Tíz gyerekhez és egy tanárhoz riasztották a mentőket egy iskolába

Infostart / MTI

Tíz gyereket és egy tanárt kórházba vittek a mentők pénteken megfigyelésre egy tatai iskolából, miután a csoport a helyi tanuszodában járt, és szúrós szagot észlelt az öltözőben – közölte a város önkormányzata a közösségi oldalán.

Reggel a tanuszodához tartozó mellékhelyiségek karbantartása során vízkőtelenítést hajtottak végre a Városgazda Kft. munkatársai. A tanóráról az öltözőbe visszaérkező gyerekek szúrós szagot érzékeltek. A kísérő tanárral visszatértek a Vaszary János Általános Iskolába, ahol a gyerekek panaszait a kihívott mentők vizsgálták meg – írták.

Hozzátették, tíz gyermeket és a kísérő tanárt megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították.

A tájékoztatás szerint a kiérkező szakhatóságok nem mértek határérték feletti, az egészségre káros koncentrációt.

A vizsgálat folyamatban van, annak lezárulása után adnak részletes tájékoztatást a történtekről – jelezte az önkormányzat.

Kezdőlap    Belföld    Tíz gyerekhez és egy tanárhoz riasztották a mentőket egy iskolába

