Tíz gyerekhez és egy tanárhoz riasztották a mentőket egy iskolába

Reggel a tanuszodához tartozó mellékhelyiségek karbantartása során vízkőtelenítést hajtottak végre a Városgazda Kft. munkatársai. A tanóráról az öltözőbe visszaérkező gyerekek szúrós szagot érzékeltek. A kísérő tanárral visszatértek a Vaszary János Általános Iskolába, ahol a gyerekek panaszait a kihívott mentők vizsgálták meg – írták.

Hozzátették, tíz gyermeket és a kísérő tanárt megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították.

A tájékoztatás szerint a kiérkező szakhatóságok nem mértek határérték feletti, az egészségre káros koncentrációt.

A vizsgálat folyamatban van, annak lezárulása után adnak részletes tájékoztatást a történtekről – jelezte az önkormányzat.