Orbán Viktor viszonválasza a parlamentben: "meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak"

Orbán Viktor az őszi ülésszak kezdetén viszonválaszban reagált az őt ért kritikákra.

Szerinte Toroczkai László (Mi Hazánk) valóságtagadásban van akkor, amikor Budapest kormányzati lezüllesztéséről beszél, mert Budapest az EU-átlag 160 százalékán áll.

A DK-s felszólalásra úgy válaszolt, hogy 180 ezer gyerek azért született meg, mert családbarát fordulat történt 2010-ben. A bűnözési statisztikákra reagálva azt üzente, nem helyes a rendőröket támadni a bűnözés terén, nem okos dolog. Az egészségügyi dolgozói hiányról azt mondta, sokkal több az orvos és a szakdolgozó is adott lakosságszámra vetítve.

Orbán Viktor támogatja Dúró Dóra egyik indítványát. Elismerte, hogy nem elegáns, hogy kis módosítással a kormánypártok sajátként benyújtották, mindenesetre köszönetét fejezte ki.

A jobbikos Lukács László Györgynek azt mondta, nem engednek ki egyetlen embercsempészt sem, hanem "kitolják az országból", mert nem akarák, hogy magyar adófizetők tartsák el őket. "Ez egy siker" - fogalmazott.

A DK szónoklatából kinevette a nyugdíjasokról szóló rész, miután épp a Gyurcsány-Bajnai-kormányok vették el a 13. havi nyugdíjat, és az Orbán-kormány adta vissza. "Így áll a Fidesz-DK-meccs állása" - tette hozzá.

A repülőrajtot érő kritikára az Otthon Start program adataival reagált Orbán Viktor, "ez számít, ez a valóság, és a nyugdíjasokkal is ez a helyzet, nem az, amit önök előadnak itt a makroszámokról. (...) Meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak" - mondta.

A Szőlő utcai esetről így tájékoztatott: "Dobrev Klára (DK) nyilatkozata minden alapot nélkülöz. A kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll. Mindenki, aki megtámadta a kormánytagokat, a megfelelő jogi eljárásokkal találja magát szembe" - mondta Orbán Viktor napirend előtti viszonválaszában."