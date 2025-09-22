ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.95
usd:
330.08
bux:
98900.13
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

Orbán Viktor viszonválasza a parlamentben: "meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak"

Infostart

A miniszterelnök röviden reagált mindarra, ami politikustársaitól napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó beszédére válaszul elhangzott, majd Semjén Zsolt is következett még két percre.

Orbán Viktor az őszi ülésszak kezdetén viszonválaszban reagált az őt ért kritikákra.

Szerinte Toroczkai László (Mi Hazánk) valóságtagadásban van akkor, amikor Budapest kormányzati lezüllesztéséről beszél, mert Budapest az EU-átlag 160 százalékán áll.

A DK-s felszólalásra úgy válaszolt, hogy 180 ezer gyerek azért született meg, mert családbarát fordulat történt 2010-ben. A bűnözési statisztikákra reagálva azt üzente, nem helyes a rendőröket támadni a bűnözés terén, nem okos dolog. Az egészségügyi dolgozói hiányról azt mondta, sokkal több az orvos és a szakdolgozó is adott lakosságszámra vetítve.

Orbán Viktor támogatja Dúró Dóra egyik indítványát. Elismerte, hogy nem elegáns, hogy kis módosítással a kormánypártok sajátként benyújtották, mindenesetre köszönetét fejezte ki.

A jobbikos Lukács László Györgynek azt mondta, nem engednek ki egyetlen embercsempészt sem, hanem "kitolják az országból", mert nem akarák, hogy magyar adófizetők tartsák el őket. "Ez egy siker" - fogalmazott.

A DK szónoklatából kinevette a nyugdíjasokról szóló rész, miután épp a Gyurcsány-Bajnai-kormányok vették el a 13. havi nyugdíjat, és az Orbán-kormány adta vissza. "Így áll a Fidesz-DK-meccs állása" - tette hozzá.

A repülőrajtot érő kritikára az Otthon Start program adataival reagált Orbán Viktor, "ez számít, ez a valóság, és a nyugdíjasokkal is ez a helyzet, nem az, amit önök előadnak itt a makroszámokról. (...) Meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak" - mondta.

A Szőlő utcai esetről így tájékoztatott: "Dobrev Klára (DK) nyilatkozata minden alapot nélkülöz. A kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll. Mindenki, aki megtámadta a kormánytagokat, a megfelelő jogi eljárásokkal találja magát szembe" - mondta Orbán Viktor napirend előtti viszonválaszában."

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor viszonválasza a parlamentben: "meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak"

parlament

orbán viktor

semjén zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezért nehéz recesszióba taszítani az Egyesült Államokat

Ezért nehéz recesszióba taszítani az Egyesült Államokat

Az elmúlt időszakban jelentősen romlott az amerikai munkaerőpiac helyzete, ami miatt egyre többen kezdtek aggódni egy közelgő recesszió lehetősége miatt. Nem véletlen, hogy az amerikai jegybank is kamatcsökkentésbe kezdett. Ha ezek az aggodalmak beigazolódnak, akkor érdemes lehet kötvényeket vásárolni, miközben a részvényekkel óvatosan kell bánni, és a dollárt is célszerű eladni. De mi történik akkor, ha az elemzők tévednek, és a helyzetet félreértik? Ebben az esetben a részvények eladása komoly hibának bizonyulhatna.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyit keresnek Németország sztármelósai: magyarként is simán tied lehet az álomgázsi

Ennyit keresnek Németország sztármelósai: magyarként is simán tied lehet az álomgázsi

A munkavállalók sokszor csak később szembesülnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára, mint gondolták.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France to recognise Palestinian state as Hamas health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

France to recognise Palestinian state as Hamas health ministry says Israeli strikes on Gaza kill 61

The UK, Canada and Australia announced their formal recognition on Sunday, with Israel accusing the nations of giving a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 15:08
Második világháborús hadisírt tártak fel itthon – képek
2025. szeptember 22. 14:55
"Polgári tempó?" - Reakciók Orbán Viktor idénynyitó parlamenti beszédére
×
×
×
×