Budapest, 2025. május 20.Képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén az Alkotmánybíróság új tagjairól tartott titkos szavazás előtt 2025. május 20-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

"Polgári tempó?" - Reakciók Orbán Viktor idénynyitó parlamenti beszédére

Infostart

Az ellenzéki és a kormánypártok is reagáltak Orbán Viktor miniszterelnök őszi országgyűlési ülésszakot indító felszólalására. Toroczkai László (Mi Hazánk) a termékenységi arányszámot javító politikát hiányolta. Tordai Bence (Párbeszéd) "macskás fadísz" feliratú pólóban szólalt fel. Lukács László Győrgy (Jobbik) Szaniszló Ferenc Világpanoráma-adásaihoz hasonlította Orbán Viktor szónoklatát. Komjáthi Imre (MSZP) beszédének középpontjában a munkások álltak. Arató Gergely (DK) sorolta, mi mindent hiányolt a kormányfői szónoklatból - őt kritizálta Simicskó István (KDNP). Kocsis Máté beleállt a képviselőtársa által indított "svéd vitába".

Orbán Viktor beszéde nyitotta a parlament őszi ülésszakát, amire az ellenzéki képviselőcsoportjai reagáltak, de a kormánypártiak is.

Toroczkai László (Mi Hazánk): "A miniszterelnök ezzel a beszéddel próbálta alátámasztani a szlogent, hogy "tegyük újra naggyá Magyarországot", de volt rá 15 évük. Maximálisan egyetértek azzal, hogy tegyük naggyá, de akkor foglaljon állást Kárpátalja státuszáról! Magyarországot közben még a V4-ek körében sem sikerült naggyá tenni, a környező országok elhúztak mellettünk. A kormány leépítette a fővárost és a vidéket is, és nem vázolta fel azt a politikát, amelyből több gyermek tud születni, és amely megkülönbözteti ezt a korszakot a 2010 előttitől. A termékenységi arányszám előbb 1,6 közelébe emelkedett, most viszont már alacsonyabb, mint 2010-ben, 1,25. Támogatni kell a családi gazdaságokat, a kis- és közepes vállalkozásokat. Három ügyben verte át a miniszterelnök a Mi Hazánk frakcióját, már lassan a fél frakció érintett a végrehajtói maffia ügyében..."

Tordai Bence (Párbeszéd): "A mai felszólalásomat macskás fadíszes pólóban mondom el, egy ilyen pólóban volt az a mentő is, akit kirúgtak az Országos Mentőszolgálattól." A Svédország hanyatlásával példálózó kormánypárti politikusoknak azt üzente, neki van családja odakint, és képben van azzal, milyenek ott a közállapotok. A bekiabálókon számon kérte a "polgári tempót", kritizálta a kormányt a korrupció miatt, amelynek kulcsszava a "koncesszió". Ostorozta a döntéshozókat a "világrekorder" áfa miatt, az egészségügyi és oktatási dolgozók létszáma is elégtelen szerinte, a "gyermekvédelemről pedig még lesz szó". A kormány jóslatai - szerinte - egymás után dőlnek be, egyvalamiben jók: a lopásban, amelyeket ingatlanügyek sora szegélyez a kormányfő családja környékén. Hosszan sorolta ezt követően a Fideszhez közeli "gyermekvédelmi ügyek" érintettjeit.

Lukács László György (Jobbik) Szaniszló Ferenc Világpanoráma-adásaihoz hasonlította Orbán Viktor szónoklatát. Emlékeztetett: a kormányfő repülőrajtot hirdetett az idei évre, ehhez képest az infláció és a költségvetési hiány, a repülőrajt gyorsabban omlott össze, mint "a kötcsei papírdoboz". Szerinte a vaj nem a kenyéren van, ahogy a kormányfő fogalmazott, hanem a kormányoldali politikusok fején, illetve a füle mögött. Az ország szerinte élversenyző volt az EU-csatlakozáskor, mára viszont "mindenki elhúzott mellettünk". Ezután beszélt még a közbiztonságról is, ami azért romlik, mert a gazdaság egyre rosszabbul teljesül, "Magyarországon, főleg vidéken árad a bűn. Erre lehet megálljt mondani" - mondta. Élhető Magyarországot szeretne, ehhez pedig alapfeltétel a rend. Végül kikelt az akkuiparhoz láncolás ellen.

Komjáthi Imre (MSZP) a munkásokat állította beszéde középpontjába; a munkásokra való odafigyelés helyett szerinte a politikusok csak arra figyelnek, hogy egymást pocskondiázzák. Kritizálta Rogán Antalt és Orbán Viktort, aki a nyilvánosság almás kosarába dobálja a rohadt almát, de a Tisza Pártot is kritizálta, amiért Fidesz-bérencezte őt akkor, amikor bejelentette, hol indul a 2026-os országgyűlési képviselő-választáson. A Mi Hazánkot a Fidesz szatellitpártjának nevezte, amiért a Fidesz-KDNP frakciókból kinevették. Orbán Viktort figyelmeztette arra, hogy halála után nem viheti magával Hatvanpusztát, a kisvasutat és a stadiont sem a kert végéből.

Arató Gergely (DK) szerint a kormányfő más színdarabot néz a Várszínházban, mint az ország. Hiányolta a kormányfő beszédéből a Szőlő utcai gyermekotthon történéseit tíz éven át, miközben nem a pedofilok ellen tesznek feljelentést, hanem azok ellen, akik ezeket az ügyeket előhozzák. Előhozakodott a kegyelmi üggyel, amelyben Orbán Viktor "két nő szoknyája mögé bújt", kárhoztatta a kormányfőt azért is, hogy most a fél világnak készül gazdasági tanácsokat adni. Szerinte Orbán Viktor Donald Trumptól eltanult "minden mocskos kampánytechnikát", poloskákat kerget az erkélyen a söprűjével. Szerinte nem az a kérdés, hogy erős lesz-e Európa, hanem az, hogy Magyarország kimarad-e belőle. Ő is beszélt a miniszterelnök családjáról és a "szűk fideszes elitről", a minisztereket pedig arra kérte, maradjanak itt, és válaszoljanak a kérdésekre.

Simicskó István (KDNP) Arató Gergely beszédét minősítette "végtelenül visszataszítónak", majd megállapította, hogy "a DK a végét járja", Tordai Bencéről meg nem érti, hogy lehet még mindig a Párbeszéd frakcióvezetője, amikor már rég bejelentette a kilépését a pártból. Szerinte a magyar gazdaság működik, a kormány védi a családokat és a rezsicsökkentést, a fiatalok pedig lakáshoz juthatnak az Otthon Start program segítségével. Szerinte a parlamentben ülő ellenzéki politikusoknak érthetően nagy kihívást jelent, hogy a parlamenten kívül is vannak ellenzéki szereplők.

Kocsis Máté (Fidesz) szerint az ellenzéki képviselők nem mondtak semmi olyat, ami összefüggött a kormányfő beszédével. Úgy látja, meg lehet állapítani, "ki az, aki új gazdastestet keres, és ki az, aki már feladta". Szólt a rendőri öngyilkosságról, ami szerinte nem használható politikai célra, ugyanígy undorítónak tartja a Szőlő utcai eseményeket is felhasználni. A rágalmazó politikusoknak azt üzente, ne bújjanak a mentelmi joguk mögé, vállalják a következményeket.

