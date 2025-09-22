Orbán Viktor a parlamentben az őszi ülésszak elején - percről percre

Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásával kezdetét vette a munka a parlament őszi ülésszakában, tájékoztatást adva a két ülésszak közti kormányzati munkáról és előre jelezve a terveket.

Elsőként Kapu Tibor űrutazásárólt, gratulálva neki a tudományos jelentőséggel is bíró úthoz. Megköszönte a munkáját segítő szakemberekét, illetve Ferencz Orsolya - mint fogalmazott - "űrispánét" is. Kiemelte, az űrben eddig a nemzetek tíz százaléka jelent meg csak, ebbe az elitklubban van Magyarország is.

"Az európai politikában is történtek jelentős események a nyár folyamán" - folytatta. Szerinte ideje komolyan venni az Egyesült Államok világgazdaságot átalakító fellépését, a kínai és indiai gazdasági ébredését, ami "hatással lesz a magyar külkereskedelemre és külpolitikára is".

Cikkünk frissül.