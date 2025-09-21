Szomorú BMW-s történet, egy kis reménnyel

A veol.hu adta közre szemléletesen László és Péter mindennapi küzdelmét. Ők azért kényszerültek az autóban élni, mert el kellett hagyniuk a nővérszállót, ahol korábban laktak. Helyzetükre sokan felfigyeltek, és a róluk szóló történetek megmozgatták a helyi közösséget. Külön kiemelték, hogy a veszprémi rendőrök és a Máltai Szeretetszolgálat is segíti őket, ami mutatja a helyi közösségek emberségét.

A helyzetük most pozitív fordulatot vehet: László párja örökölt egy házat a déli határ mentén, így a költözés lehetősége felcsillant. A Máltai Szeretetszolgálat vállalta, hogy elszállítja a ruháikat és a csomagjaikat, ami megkönnyíti az új élet elkezdését. A BMW sorsa azonban még kérdéses, mivel lejárt a műszaki vizsgája, így az utazás előtt még pénzt kell gyűjteni a javíttatásra.

A cikk arról is szól, hogy a hajléktalanság nem csupán fedél nélküliséget jelent, hanem folyamatos küzdelmet is a méltóságért. Az olyan apró segítségek, mint a segítő szó, vagy a közös étel, erőt adnak a túléléshez.

Fotónk illusztráció.