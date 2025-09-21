Baleset, baleset hátán - itt az országos összefoglaló

Összeütközött két személyautó Dombóváron, a Tóth Ede utca és a Vörösmarty utca kereszteződésénél. A balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A raj áramtalanította a járműveket, amelyek elzárják az utat.

Karambolozott két személyautó a 61-es főúton, a Somogy vármegyei Baté és Taszár között. Az egyik jármű az úttesten, a másik pedig az árokban állt meg. A kaposvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották.

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M60-as autópálya Pécs felé vezető oldalán, Kozármisleny közelében, a 26. kilométernél. A jármű mozgásképtelenné vált. A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották.

Egy tréleres járműbe hajtott egy személykocsi az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, Öttevény térségében. A 136-137-es kilométer között történt karambolhoz a győri hivatásos tűzoltók vonultak. A tréler leakadt a vontatóról és elfoglalja a belső sávot.

Hátulról beleütközött az előtte haladó személykocsiba egy másik autó az M43-as sztráda Makó felé vezető oldalán. A Szeged mellett, a 6-os kilométernél történt balesethez a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A két járműben összesen hárman ültek, az utasokhoz mentő érkezett.

Összeütközött egy taxi és egy kisteherautó Budapest tizennyolcadik kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Az 1-es terminál közelében történt balesetnek egy harmadik jármű is a részese volt. A személyautó utasait a fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársainak irányításával emelték ki a kocsiból.