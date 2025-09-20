Itt a program: ma délután lesz a digitális polgári körök első országos találkozója

A programban beszédek, zenei produkciók és közel negyven kiállítóval egy expo is várja a résztvevőket, a színpadon pedig többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalnak – írja a Magyar Nemzet a digitális polgári körök első országos találkozójáról.

A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek.

Az esemény már 12 órától elkezdődik, ahol a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta.

A főpróba is megtörtént pénteken Németh Balázs tájékoztatása szerint. A helyszínt bemutatta a két műsorvezető is, az erről készült videót Orbán Viktor miniszterelnök töltötte fel a közösségi oldalára.

A színpadi program 16.00-kor kezdődik, beszédet mond többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Az eseményt többek között Orbán Viktor Facebook-oldalán is élőben közvetítik.

A műsorban a civil világ számos neves képviselője is megjelenik. Ezt megelőzően és ezt követően is expo várja a vendégeket közel 40 standon, ahol a digitális polgári körök mellett más kiállítók is képviseltetik magukat.

A program 12.00–15.30 – expo nyitvatartása

16.00–17.45 – színpadi program

17.45–19.00 – expo nyitvatartása

19.00 – esemény vége

Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök létrehozását. A cél egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.

A miniszterelnök szavai szerint szükség van egy proaktív, harcos jelenlétre, ezért hozták létre a Harcosok Klubját, emellé hirdették meg a digitális polgári köröket, amelyek visszanyúlnak a hagyományos, offline polgári körök felé. Ezek biztonságos, stabil alapot és egyben hátteret, ha úgy tetszik, safe space-t adnak azoknak is, akiknek „nem illik a karakteréhez a csatározás”.

A digitális polgári körökben közösségek szerveződnek, és megkönnyítik a kapcsolattartást a különböző területek iránt érdeklődő, de a nemzeti oldalhoz tartozó emberek között.