ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.39
usd:
330.35
bux:
99634.76
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista arcképe a Utah állambeli Oremben tartott megemlékezésen 2025. szeptember 11-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját szeptember 10-én lőtte agyon egy ismeretlen elkövető a Utah Valley Egyetemen tartott beszéde alatt.
Nyitókép: MTI/AP/Lindsey Wasson

Charlie Kirk özvegyét utódjává nevezték ki

Infostart / MTI

Ő lett a Turning Point USA (TPUSA) amerikai konzervatív szervezet élén

Erika Kirk, az özvegy lett a meggyilkolt Charlie Kirk utóda a Turning Point USA (TPUSA) amerikai konzervatív szervezet élén - ezt a 2012-ben Charlie Kirk által alapított szervezet jelentette be csütörtökön.

Az igazgatóság közösségi médiában megjelent közleménye szerint Charlie Kirk korábban több vezetőségi tagnak is kifejtette, hogy halála esetén azt szeretné, ha felesége venné át az irányítást. "Charlie felkészített mindnyájunkat egy ilyen pillanatra, mint ez. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy biztosítsa a Turning Point USA túlélését a legnagyobb megpróbáltatások idején is. Most nagy büszkeséggel jelentjük be Erika Kirköt, mint új ügyvezetőigazgatót és a Turning Point USA igazgatóságának elnökét" - olvasható.

Charlie Kirk konzervatív aktivista és közéleti személyiség szeptember 10-én Utah államban, a Utah Valley Egyetemen vált halálos merénylet áldozatává. A politikai gyilkosságot a feltételezések szerint a 22 éves Tyler Robinson követte el, akit a konzervatív személyiség iránti gyűlölete motivált.

A TPUSA szerdai közlése szerint az alapító halála óta az Egyesült Államokban már több mint 54 ezer helyről jelentkeztek fiatalok helyi szervezetek megalapításának szándékával.

A Turning Point USA célja, hogy bátorítsa a fiatalokat véleményük szabad kifejtésére és a vitára politikai kérdésekben.

Kezdőlap    Külföld    Charlie Kirk özvegyét utódjává nevezték ki

gyilkosság

merénylet

konzervatív

charlie kirk

tpusa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
700 ezer - Vlagyimir Putyin friss számokat osztott meg az orosz parlament legfontosabb szereplőivel

"700 ezer" - Vlagyimir Putyin friss számokat osztott meg az orosz parlament legfontosabb szereplőivel

Több mint 700 ezer harcos tartózkodik a "különleges hadművelet" övezetében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor csütörtökön a parlamenti pártok frakcióvezetőivel találkozott az alsóház (Állami Duma) moszkvai épületében.
 

Volodimir Zelenszkij nyilatkozatából derült ki, újabb ukrán hadművelet zajlik

Áfaemelés jön Oroszországban? Vlagyimir Putyin most hallgat, a jegybank nem

Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről

A brit szervek kezében három orosz kém torka

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcson járt a forint

Új csúcson járt a forint

A forint csütörtök délelőtt jelentősen erősödött: az euró árfolyama 388 alá, a dolláré pedig 328 alá süllyedt, ami 2024 nyara, illetve a háború kezdete óta nem látott szintet jelentett. Ezt követően az árfolyamok stabilizálódtak, majd a forint fokozatosan visszatért a tegnap esti szintekre. Hasonló mozgás volt megfigyelhető a régiós devizáknál is, bár a forint a lengyel zlotyhoz képest még mindig 0,25 százalékkal erősebb maradt. A piaci hangulatot befolyásolta, hogy az amerikai jegybank tegnap a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, ezzel egy év után először jelezve a kamatcsökkentési ciklus kezdetét. Ma pedig a Bank of England döntött úgy, hogy változatlanul hagyja a kamatszintet. Emellett kiderült, hogy jelentősen visszaesett Amerikában az új munkanélküli segélykérelmek száma, ami arra utal, hogy a munkaerőpiac helyzete kedvezőbb, mint azt korábban a jegybank feltételezte.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, csütörtökön

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 600 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Starmer could use military to control UK borders

Trump suggests Starmer could use military to control UK borders

The US president says illegal migration "destroys countries from within", as his two-day state visit to the UK comes to a close.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 20:58
"700 ezer" - Vlagyimir Putyin friss számokat osztott meg az orosz parlament legfontosabb szereplőivel
2025. szeptember 18. 20:30
Sajátos alkut ajánlott a lengyel államfő Németországnak – 1300 milliárd euróért
×
×
×
×