2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Speaker of the House Mike Johnson (R-LA) is surrounded by members of the House of Representatives a he speaks during a memorial vigil for conservative leader and Turning Point USA founder Charlie Kirk in Statuary Hall at the U.S. Capitol on September 15, 2025 in Washington, DC. One of the most prominent young voices in the MAGA movement, Kirk was assassinated last week at Utah Valley University during the first stop on a cross-country public debate tour.
Nyitókép: Chip Somodevilla/Getty Images

Újabb részletek derültek ki a Charlie Kirk elleni merényletről

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Megjelent a bíróságon Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista feltételezett gyilkosa, ahol vádat emeltek ellene. Tyler Robinson egy, az esetleges öngyilkosságát megakadályozni hivatott mellényt viselt, miközben újabb részletek derültek ki a merényletről.

A 22 éves Tyler Robinson nem személyesen, hanem videohívásban állt a bíróság elé, hogy meghallgassa az ellene felhozott gyilkossági és más vádakat. Furcsamód, egy ujjatlan, zöld mellényt viselt – aminek, tudósítók szerint az a funkciója, hogy ne tudjon öngyilkosságot elkövetni.

Jobbára csendben volt, csak a nevét erősítette meg a protokollnak megfelelően.

Az ügyész, aki halálbüntetést kért rá, közben elmondta, hogy Robinson sms üzenetekben bevallotta a tettét transznemű partnerének és szobatársának, akit arra akart rávenni, hogy tartsa titokban a vallomást.

„Hagyj most mindent, nézd, mi van a billentyűzeted alatt” – szólt az egyik sms. Egy feljegyzésre utalt, amely szerint: „Lehetőségem van kiiktatni Charlie Kirköt és élek vele” – amire partnere azt írta vissza, hogy „Mi? Ugye viccelsz?”

A hatóságok által említett sms szerint Robinson azzal magyarázta a tettét, hogy „elege volt Kirk gyűlölködéséből”. „Van gyűlölet, ami már nem megbeszélés tárgya. Ha el tudom hozni a puskámat, úgy, hogy ne vegyenek észre, akkor nem lesz bizonyíték”.

Ezzel nagyapja puskájára utalt, amellyel, szavai szerint lelőtte Kirköt és amit elrejtett. El akart menni a fegyverért, de a nagy rendőri jelenlét miatt nem tudott. Mesélt a töltényhüvelyekre vésett antifasiszta és a videójáték-szubkultúra szlengjében írt szövegekről is.

A fegyvert végül nem tudta visszaszerezni és a hatóságok szerint a DNS-ét is felfedezték rajta.

A Washington Post szerint a fiatalember a Discord közösségi platformra is posztolt egy üzenetet, amelyben burkoltan elismerte a tettét. „Tegnap az egyetemen voltam, sajnálom, ami történt” – írta.

Közben Robinson apjáról kiderült, hogy hithű MAGA-támogató, azaz Trump elnök híve – miközben a fia egyre inkább a politika és a baloldali értékek felé fordult.

Spencer Cox, Utah állam kormányzója azt mondta, hogy Robinson nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal, ezért a rendőrök a barátai és a családtagjai kihallgatásával próbálják kideríteni, mi lehetett az indítéka.

Újabb részletek derültek ki a Charlie Kirk elleni merényletről

gyilkosság

bíróság

tudósítóink

charlie kirk

