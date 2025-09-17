Újabb részletek derültek ki a Charlie Kirk elleni merényletről

A 22 éves Tyler Robinson nem személyesen, hanem videohívásban állt a bíróság elé, hogy meghallgassa az ellene felhozott gyilkossági és más vádakat. Furcsamód, egy ujjatlan, zöld mellényt viselt – aminek, tudósítók szerint az a funkciója, hogy ne tudjon öngyilkosságot elkövetni.

Jobbára csendben volt, csak a nevét erősítette meg a protokollnak megfelelően.

Az ügyész, aki halálbüntetést kért rá, közben elmondta, hogy Robinson sms üzenetekben bevallotta a tettét transznemű partnerének és szobatársának, akit arra akart rávenni, hogy tartsa titokban a vallomást.

„Hagyj most mindent, nézd, mi van a billentyűzeted alatt” – szólt az egyik sms. Egy feljegyzésre utalt, amely szerint: „Lehetőségem van kiiktatni Charlie Kirköt és élek vele” – amire partnere azt írta vissza, hogy „Mi? Ugye viccelsz?”

A hatóságok által említett sms szerint Robinson azzal magyarázta a tettét, hogy „elege volt Kirk gyűlölködéséből”. „Van gyűlölet, ami már nem megbeszélés tárgya. Ha el tudom hozni a puskámat, úgy, hogy ne vegyenek észre, akkor nem lesz bizonyíték”.

Ezzel nagyapja puskájára utalt, amellyel, szavai szerint lelőtte Kirköt és amit elrejtett. El akart menni a fegyverért, de a nagy rendőri jelenlét miatt nem tudott. Mesélt a töltényhüvelyekre vésett antifasiszta és a videójáték-szubkultúra szlengjében írt szövegekről is.

A fegyvert végül nem tudta visszaszerezni és a hatóságok szerint a DNS-ét is felfedezték rajta.

A Washington Post szerint a fiatalember a Discord közösségi platformra is posztolt egy üzenetet, amelyben burkoltan elismerte a tettét. „Tegnap az egyetemen voltam, sajnálom, ami történt” – írta.

Közben Robinson apjáról kiderült, hogy hithű MAGA-támogató, azaz Trump elnök híve – miközben a fia egyre inkább a politika és a baloldali értékek felé fordult.

Spencer Cox, Utah állam kormányzója azt mondta, hogy Robinson nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal, ezért a rendőrök a barátai és a családtagjai kihallgatásával próbálják kideríteni, mi lehetett az indítéka.