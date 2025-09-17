Most leszűkítik az M1-est, hogy aztán…

Ehhez szükséges a most végzett előkészítő kivitelezés is - írja a magyarepitok.hu. Szeptember elsejével a kivitelező MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkezdte a főpálya bővítési munkálatait.

Az elmúlt időszakban a belső elválasztósávban zajló munkák, így a hidak cölöpözése, és a vízelvezetők cseréje és felújítása folyt.

Jelenleg a Győr felé vezető oldal belső sávjának szélesítése zajlik a belső szalagkorlát mellett. Erre azért van szükség és azért fontos, hogy a bővítés következő ütemében életbe lépő újabb, ideiglenes forgalmi rend, az ún. 2+1+1-es terelést ki tudják majd alakítani.